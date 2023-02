Con Productiva One si possono aggiornare le singole componenti senza sprechi e a costi competitivi

SiComputer, il principale produttore di dispositivi tecnologici italiano, annuncia il lancio del suo ultimo prodotto; il Productiva One. Una novità assoluta tra i computer all-in-one, infatti, risolve il problema dell’obsolescenza precoce tipica di questa linea di prodotti. Un sistema modulare e brevettato da SiComputer, orientato a quelle che diventano sempre più pressanti esigenze di sostenibilità allungando il ciclo di vita del prodotto, riducendo i consumi ed i materiali utilizzati. Un dispositivo che è stato progettato per cambiare la concezione di postazione di lavoro, con la possibilità di scegliere, aggiornare e cambiare i singoli componenti, come la dimensione del display, il modulo del computer e la relativa dotazione. Inoltre, il piedistallo regolabile e il display con tecnologia IPS che non affaticano la vista, rendono possibile la creazione di postazioni di lavoro ad-hoc per ogni utente.

SiComputer è una azienda nata a suo tempo a Lugo (Ravenna) per competere sul prezzo, cercando di portare sul mercato prodotti altamente competitivi che potessero usare la leva della convenienza per farsi spazio in un contesto che era destinato a vedere una domanda esplosiva in arrivo. Con il passare del tempo, però, le cose sono cambiate e oggi il quadro è completamente ribaltato: oggi produrre PC in Italia significa dover scommettere su qualità e unicità, creatività e differenziazione. A fare la differenza è proprio la qualità, ed è su questo elemento che oggi SiComputer sa distinguersi. E nel 2021 il fatturato ha raggiunto gli 89 milioni di euro.

Il Productiva One è pensato per le aziende, infatti, si distingue per la sua flessibilità e modulabilità. I responsabili IT delle organizzazioni possono scegliere di acquistare le configurazioni più idonee alle loro necessità e possono aggiornare o sostituire le parti in qualsiasi momento per adattare la postazione di lavoro alle esigenze che variano nel corso del tempo. Questo significa che le aziende possono risparmiare tempo e denaro evitando di sostituire l’intero sistema ogni volta che una componente diventa obsoleta o necessità di manutenzione.

Il Productiva One è dotato di specifiche tecniche di alto livello, tra cui processori Intel di ultima generazione (12 e 13ma generazione), fino a 64 GB di memoria RAM e fino a 4 TB di storage, rendendolo una soluzione ideale per la maggior parte delle attività professionali. Inoltre, dispone di 9 porte USB, tra cui una Type C, uscite DP e HDMI, una webcam da 5 megapixel a scomparsa con disattivazione elettrica dell’audio e video per la tutela della privacy, connettività con Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2, un lettore di schede e un masterizzatore (opzionale).

“Siamo entusiasti di presentare il Productiva One, che rappresenta un significativo passo avanti nella concezione dei computer All-In-One.”, ha dichiarato Gianpaolo Manfrini azionista e direttore commerciale di SiComputer. “Con questo prodotto abbiamo messo al centro le esigenze dei clienti, partendo proprio da una nuova concezione di progettazione dei dispositivi. La modularità del Productiva One offre alle aziende una soluzione altamente personalizzabile e conveniente per le loro esigenze di lavoro, rendendoli più produttivi e più efficienti che mai. Questo innovativo prodotto è la sintesi di come potenti soluzioni tecnologiche, consumi ridotti e rispetto per l’ambiente possono coesistere in un dispositivo il perfetto connubio tra tecnologia e sostenibilità. Inoltre, si aprono nuovi scenari e sviluppi su cui stiamo già lavorando come ad esempio la possibilità di integrare display touch da 21,5” e 24” e display da 32″ con risoluzione 2K/4K, webcam con riconoscimento facciale (Hello Camera) e diverse altre innovative opzioni che verranno presentate nei prossimi mesi”.

In linea con i valori di SiComputer, il nuovo Productiva One è stato progettato per avere un basso impatto ambientale.

La certificazione energetica denominata “Energy Star” e l’utilizzo dei processori Intel di 12° e 13° generazione della serie T, a basso consumo energetico, garantiscono prestazioni elevate con consumi ridotti. Inoltre, il sistema modulare esclusivo e brevettato consente di sostituire solo alcuni componenti, aumentando così la vita del dispositivo e riducendo l’utilizzo di materiali, riuscendo così a far conciliare rispetto ambientale e risparmio economico.