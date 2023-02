Subentra a Michaela Castelli per portare a termine il mandato fino al 2024

Filippo Brandolini è il nuovo presidente di Utilitalia, la Federazione delle imprese dei servizi di acqua, ambiente ed energia. Subentra a Michaela Castelli – che ha guidato Utilitalia dal luglio del 2020 – e ne porterà a termine il mandato fino al 2024.

Brandolini si occupa da oltre vent’anni di servizi pubblici locali e di politiche ambientali, con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti. Dal 2009 è presidente di Herambiente Spa, una delle aziende italiane leader nel settore del trattamento dei rifiuti, controllata dal Gruppo Hera. Dal 2013 è componente del Consiglio di Amministrazione di Corepla, mentre dal 2014 al 2015 è stato presidente di Federambiente ed in tale ruolo ha guidato la fusione con Federutility per la costituzione di Utilitalia. Dal 2010 è vicepresidente esecutivo di SGI Europe, associazione europea di rappresentanza delle imprese che forniscono servizi di interesse generale.

Le congratulazioni del sindaco de Pascale

“Desidero esprimere le mie più sincere congratulazioni a Filippo Brandolini, nuovo presidente di Utilitalia”.

È il commento del sindaco Michele de Pascale dopo la nomina del ravennate Filippo Brandolini al vertice della Federazione delle imprese dei servizi di acqua, ambiente ed energia.

“Professionista di altissimo livello, di comprovata esperienza e con eccellenti competenze, Brandolini rappresenta una delle voci più autorevoli nel panorama nazionale, e non solo, dei servizi pubblici locali, in particolare dei rifiuti. Settori in cui ha saputo adoperarsi con il più elevato senso di responsabilità, serietà e professionalità, che da sempre contraddistinguono il suo operato. I miei migliori auguri di buon inizio per questo nuovo e importante incarico”.