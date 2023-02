Prossimi appuntamenti con le lezioni di Abiconf Ravenna in programma mercoledì 22 febbraio e 1 marzo

Il corso di aggiornamento del 2023 per l’assolvimento dell’obbligo formativo per gli amministratori di condominio di Abiconf Ravenna, l’associazione nazionale degli amministratori di condominio di Confcommercio Ravenna, prosegue, coi prossimi appuntamenti, come illustrati in una nota, che sono in programma mercoledì 22 febbraio e mercoledì 1 marzo.

All’incontro di mercoledì 22 febbraio saranno presenti Andrea Turchi, geometra, e Cristina Bessi e Giuseppe Della Casa, avvocati, che tratteranno sia la materia della regolarizzazione dei garage nei condomini in relazione al nuovo certificato di prevenzione incendi, sia l’esecuzione giudiziarie in ambito condominiale, prosegue la nota.

Nella giornata conclusiva di mercoledì 1 marzo, invece, sarà presente anche il dottor Andrea Tolomelli, presidente nazionale di “Abiconf” nonché consigliere nazionale di “Confcommercio professioni”, che tratterà la materia del regolamento di condominio, la disciplina delle parte comuni, e i limiti alle proprietà, continua la nota.

Grande interesse ha suscitato la lezione di Matteo Dalmaschio, architetto di “Unoenergy”, che ha chiarito, agli amministratori presenti, il funzionamento delle comunità energetiche, ed in particolare i casi pratici già realizzati di piccole comunità energetiche condominiali. Non a caso, il tema delle comunità energetiche è una questione molto dibattuta in un periodo di forti incrementi delle tariffe energetiche. Infatti, proprio per evitare di trasmettere false illusioni ai condomini, occorre una forte partnership con una delle prime aziende a livello nazionale in questo settore, aggiunge la nota.

Se la gestione di una piccola comunità energetica può essere abbastanza agevole, quando una persona si affida ad una struttura qualificata, per importi di potenza rilevanti, la burocrazia che ne consegue può diventare molto impegnativa. Per questo motivo, “Abiconf Ravenna” ha voluto offrire la possibilità agli amministratori di inquadrare la problematica in maniera corretta, forti delle esperienze già realizzate in Emilia-Romagna e in Veneto, che Dalmaschio ha seguito direttamente, prosegue la nota.

Infine, al termine del corso, tutti i partecipanti in regola col monte ore necessario, riceveranno l’attestazione di avvenuto adempimento dell’obbligo formativo, conclude la nota.

Gli amministratori interessati possono telefonare allo 0544 515680, o allo 0544.515721, oppure possono inviare una mail all’indirizzo segreteriaravenna@abiconf.it.