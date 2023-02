Subentra allo “storico” presidente Franco Nanni, il quale ha rassegnato le dimissioni per motivi personali

A seguito delle dimissioni rassegnate per motivi personali dal suo “storico” Presidente Franco Nanni, il Consiglio Direttivo di ROCA Energy Contractors ha designato i nuovi vertici dell’Associazione che, come noto, raggruppa le aziende ravennati operanti nel settore energetico.

Il Consiglio ha preso atto con rammarico dell’irrevocabilità delle dimissioni del Presidente Nanni, rassegnate per problemi personali incompatibili con la dedizione richiesta alla guida del ROCA.

A Nanni subentra come Presidente Renzo Righini, già Vice-Presidente Vicario al quale succede in tale carica Roberto Nicolucci, con riconferma di Giuliano Resca quale Vice-Presidente.

A Franco Nanni il Consiglio Direttivo ha tributato un affettuoso ringraziamento e riconoscimento, per essersi costantemente impegnato fin dalla costituzione del ROCA nei primi anni ’90, per lo sviluppo di quelle attività culturali, scientifiche ed imprenditoriali legate all’energia, nate a Ravenna con Eni-Agip circa 70 anni fa con le prime estrazioni di gas metano.

Attività che ancor oggi, anche grazie al ROCA ed al suo lungimirante Pioniere e Fondatore Franco Nanni, continuano a svilupparsi a Ravenna e diffondersi nel Mondo nel segno della transizione energetica.

Il Consiglio Direttivo del ROCA coi suoi Nuovi Vertici, resterà in carica fino alla chiusura dell’esercizio in corso, in cui è già fissato lo svolgimento di OMC Med Energy Conference and Exibition, in programma a Ravenna dal 23 al 25 maggio prossimi nell’area del Pala De André.

Il commento dell’esponente del PRI Giannantonio Mingozzi

“Il Roca rappresenta da sempre la punta di diamante delle iniziative e delle battaglie in difesa dell’Offshore e dell’oil&gas, un contributo concreto in difesa delle imprese ravennati e di tutto il comparto nazionale, un’associazione che si batte per promuovere ogni attività legata all’energia, alle estrazioni ed alla conoscenza delle nuove tecnologie rivolta ai giovani ed alla stessa Università” afferma l’esponente del PRI Giannantonio Mingozzi. “A Franco Nanni vanno i più alti riconoscimenti per il lavoro di questi anni alla guida di Roca, sicuri che continuerà il suo sostegno e la preziosa collaborazione; Renzo Righini vorrà farne tesoro perchè la presidenza di Roca rappresenta anche ogni opportunità di lavoro che si può costruire per le imprese di Ravenna in tutto il mondo, nella speranza che finalmente vengano rilasciate nuove concessioni in Adriatico e che OMC sia sempre con orgoglio il cuore della capacità imprenditoriale delle nostre imprese” conclude l’esponente dell’Edera.