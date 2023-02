Martedì 21 febbraio presso la sala riunioni della Compagnia Portuale Ravenna

Martedì 21 febbraio 2023 alle ore 18.00, presso la sala riunioni della Compagnia Portuale Ravenna in via Antico Squero n. 6, si terrà un incontro dal titolo: “Le prospettive del porto di Ravenna”.

Interverranno: Davide Gariglio, deputato XVIII Legislatura e capogruppo PD nella Commissione Trasporti; Ouidad Bakkali: deputata e componente della Commissione Trasporti; Andrea Corsini, assessore della Regione Emilia-Romagna; Alberto Pagani, ex parlamentare. Introduce Marco Farinatti, coordinatore del Comitato Porto di Ravenna per Stefano Bonaccini.

“Sulla portualità nazionale e locale sono ancora molti i nodi da sciogliere” esordisce il comitato “Energia Popolare” per Stefano Bonaccini in una. “Il tema dell’autoproduzione – continua -, relativamente al quale poche settimane fa è uscita una nota chiarificatrice dell’ammiraglio Luigi Giardino, è ancora oggetto di diverse interpretazioni e rivendicazioni. Sulla governance delle Autorità di Sistema Portuale permane ancora acceso il dibattito in merito a struttura e finalità. Investimenti e infrastrutture sono al centro della scena e rappresentano indiscutibilmente un aspetto importante per lo sviluppo degli scali italiani. Il fondo atto a incentivare il pensionamento anticipato dei lavoratori portuali è ancora in attesa del decreto ministeriale che ne fissi l’istituzione e la regolamentazione. Il tema della sicurezza sul lavoro, ancora troppo spesso sottovalutato, è tornato tristemente alla ribalta, in seguito ai due incidenti mortali avvenuti nei porti di Trieste e Civitavecchia. Di tutti questi argomenti si parlerà durante l’incontro di martedì” conclude il comitato “Energia Popolare” per Stefano Bonaccini.