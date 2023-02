In modalità self service, il distributore di patatine fritte, calde e pronte in 35 secondi, in abbinamento ad altri due distributori uno per bevande calde e l’altro per bevande fredde e snack

Domenica 26 febbraio alle ore 17.00, in piazza XX settembre 12 (Ra), avverrà l’inaugurazione del negozio PATATA24, alla presenza dell’Assessora sviluppo economico, attività produttive, porto, politiche UE e cooperazione internazionale, Annagiuia Randi.

Il concept su cui si basa il negozio PATATA24 è un locale food & beverage aperto 24 ore su 24 in modalità self service con una attrattiva unica: il distributore di patatine fritte, calde e pronte in 35 secondi, in abbinamento ad altri due distributori uno per bevande calde e l’altro per bevande fredde e snack.

Il distributore di patatine fritte, permette di erogare patatine fritte senza limiti, in soli 35 secondi, utilizzando la rinomata ricetta belga della doppia cottura che permette di avere una doratura perfetta e croccante e un interno corposo e morbido.

La facilità di utilizzo dello schermo touch screen è facile ed immediata e il prodotto viene servito in comode coppette da 110 grammi con possibilità di scegliere la salatura e l’aggiunta di ketchup. Insieme alla coppetta viene fornita una preziosa forchettina per chi non vuole usare le dita! Il cliente può pagare con moneta, banconote o con moneta virtuale (carta di credito, bancomat) e ricevere l’eventuale resto.

L’idea è di Franco De Tuglie, che smessa la divisa di militare dell’Esercito Italiano ha accolto la sfida, come piccolo imprenditore, di portare a Ravenna il primo street food h24, del genere, in Romagna.