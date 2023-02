Saranno presenti moduli fondamentali fra i quali “l’organizzazione della vendita”, lo “studio del sistema dell’impresa e gestione dell’attività” e “comunicazione e tecniche di vendita”

Partirà a breve il corso di agente e rappresentante di commercio, organizzato da Iscom E.R. Ravenna, in collaborazione con Confcommercio Ravenna.

Il corso della durata di 120 ore si terrà per la metà del corso in modalità online e potrà essere seguito dai partecipanti tramite computer o telefono cellulare, per agevolare coloro che già lavorano.

Durante il corso si studieranno tutti gli argomenti per preparare alla professione di agente di commercio: dalle “nozioni di diritto commerciale” alla “disciplina legislativa e contrattuale”, non mancheranno “nozioni di legislazione tributaria” e “tutela di sicurezza sul lavoro”.

Saranno anche presenti due moduli fondamentali quali “l’organizzazione della vendita” e “studio del sistema dell’impresa e gestione dell’attività”.

All’interno del modulo di “comunicazione e tecniche di vendita” verrà sviluppato il modulo di “web marketing” per apprendere come promuoversi e rendersi visibili on line.

Le lezioni si svolgeranno 2 o 3 sere a settimana dal lunedì al giovedì dalle ore 18.00 alle ore 21.00. Il costo del corso è pari a euro 692,00.

Per informazioni contattare Denise Cavalieri Tel. 0544-515700 dcavalieri@iscomer.it

Iscrizioni tramite sito www.iscomer.it