Incontro tra domanda e offerta di lavoro dedicata ai settori del turismo e dell’agricoltura. In aprile nuovo appuntamento per la manifattura

Oltre 200 prenotazioni in vista dei colloqui, per un totale di quasi 80 ragazzi e ragazze che con curiosità ed entusiasmo sono arrivati a Palazzo Rasponi alla ricerca di un lavoro stagionale. Si chiude con un bilancio positivo il primo appuntamento targato “Impresa diretta – Scopri le tue opportunità per il futuro”, il progetto dedicato ai giovani tra i 18 e i 35 anni, ideato per facilitare l’incontro fra domanda e offerta di lavoro e aiutare i ragazzi e le ragazze a trovare la propria strada per il futuro nel territorio.

Venerdì 24 febbraio Palazzo Rasponi è stata la suggestiva cornice della prima giornata, dedicata ai lavori stagionali, con particolare riferimento ai settori del turismo e dell’agricoltura.

Sono stati tanti i ragazzi e le ragazze arrivati per incontrare le imprese locali e valutare le proposte di lavoro accedendo ai diversi tavoli dedicati, o per seguire i workshop a cura di ART-ER e Centro per l’Impiego utili a scoprire informazioni e strumenti per affacciarsi al mondo del lavoro.

Il salone nobile del Palazzo ha ospitato un folto pubblico che ha partecipato con entusiasmo alle conversazioni tra gli assessori alle Politiche giovanili Fabio Sbaraglia e allo Sviluppo economico Annagiulia Randi e gli imprenditori Nilo Sori (azienda agricola “Prime foglioline”) e Alush Hisi (“Soul Club Ravenna”), che hanno raccontato i propri percorsi lavorativi. In platea anche alcune classi quarte e quinte dell’istituto alberghiero “Tonino Guerra” di Cervia.

Tanti anche i giovani che si sono rivolti all’ “helpdesk curriculum vitae” dell’Informagiovani Ravenna, che per tutta la giornata è stato a disposizione dei partecipanti per fornire indicazioni e supporto nella stesura del curriculum vitae.

Ad immortalare una giornata ricca di contenuti ed opportunità sono stati i giovani volontari e volontarie dell’InformaGiovani, che hanno intervistato partecipanti e relatori dei workshop in un podcast trasmesso sulla piattaforma PodDare, un nuovo canale comunicativo nato all’interno del progetto Dare, promosso dal Comune di Ravenna.

Il progetto “Impresa diretta” è realizzato nell’ambito del protocollo “Giovani, competenze e lavoro”, sottoscritto tra Comune di Ravenna, Regione Emilia-Romagna, Agenzia Regionale per il Lavoro e la Camera di Commercio di Ravenna, con il coinvolgimento del Tavolo provinciale delle associazioni imprenditoriali di Ravenna.

Il prossimo appuntamento, dedicato alle attività manifatturiere e di produzione, è in programma nel mese di aprile.

Per informazioni: https://www.informagiovaniravenna.it/impresa-diretta/