Lo spostamento del mercato di Porto Corsini nella piazzetta prospiciente via Po non comporterà la chiusura al transito veicolare della strada. Le bancarelle, infatti, saranno collocate nell’area adibita normalmente a parcheggio davanti ad un istituto bancario e nell’area pedonale tra due edifici. Il trasferimento, che avverrà in via sperimentale nella prossima stagione estiva dal 21 maggio al 17 settembre, ogni domenica, dalle 5 alle 15, è frutto di un percorso di concertazione largo e partecipato con le associazioni di categoria, il consiglio territoriale, la Pro loco e gli stessi operatori commerciali.