Il presidente della Regione Toscana dichiara che la Golar Tundra nel 2026 andrà in Adriatico, De Pascale ribatte affermando di non aver ricevuto nessuna comunicazione dal Governo. Piccinini (M5S): “Il Comune chiarisca una volta per tutte la propria posizione”

Si torna a parlare dell’ipotesi di un secondo rigassificatore a Ravenna: in un recente intervento il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha affermato che la nave rigassificatrice Golar Tundra, attualmente in viaggio verso Piombino, dopo tre anni nel porto toscano sarà destinata all’Adriatico.

Come riportano i quotidiani in edicola oggi, il sindaco Michele de Pascale commenta affermando di non aver ricevuto una comunicazione ufficiale da parte del Governo a proposito dell’intenzione di posizionare il secondo rigassificatore al largo della costa ravennate (come invece è avvenuto per il primo). Parole contestate dalla capogruppo regionale del Movimento 5 Stelle, Silvia Piccinini, che in una nota alla stampa scrive: “Sarebbe necessario che il Comune, direttamente coinvolto, chiarisse una volta per tutte la propria posizione sull’eventualità di ospitare un secondo impianto. Continuare a far finta di nulla limitandosi a dichiarare che al momento non esiste nessuna richiesta ufficiale, così come è successo durante la seduta di Commissione della scorsa settimana, è un atteggiamento poco trasparente nei confronti dei cittadini e che non fa presagire nulla di buono”.