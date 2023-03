Alla “K.Ey–The energy transition expo” di Rimini il vicesindaco di Ravenna, Eugenio Fusignani, e l’assessora allo sviluppo economico, Annagiulia Randi, hanno incontrato sua Eccellenza Johan Vibe

In occasione della “K.Ey–The energy transition expo”, la più grande vetrina di tecnologie e di servizi in grado di guidare la transizione energetica, in svolgimento a Rimini, Eugenio Fusignani, vicesindaco della città di Ravenna, Annagiulia Randi, assessora allo sviluppo economico e cooperazione internazionale del Comune bizantino, hanno incontrato sua Eccellenza Johan Vibe, ambasciatore di Norvegia.

Durante l’evento, è stato auspicato un rafforzamento delle relazioni con la Norvegia, proprio all’insegna della transizione energetica e dello sviluppo delle fonti rinnovabili.

In merito all’incontro con sua Eccellenza Johan Vibe, ambasciatore di Norvegia, avvenuto durante la “K.Ey–The energy transition expo”, a Rimini, si è espresso Eugenio Fusignani, vicesindaco della città di Ravenna, con le seguenti parole: “Ringrazio l’ambasciatore Vibe a nome della città di Ravenna per l’interessante occasione di scambio su punti di vista e su considerazioni legate al tema del momento, la transizione energetica. Ravenna è tra le capitali dell’energia in Europa e vanta uno know how nel campo dell’oil&gas e della cantieristica off shore che non può essere disperso, ma deve accompagnare una transizione energetica scevra da ideologismi, concentrandosi nella ricerca con la finalità di garantire lo sviluppo, tutelando l’ambiente e salvaguardando l’occupazione”, ha concluso Fusignani.

Anche Annagiulia Randi, assessora allo sviluppo economico e cooperazione internazionale del Comune di Ravenna, si è espressa in merito all’incontro avvenuto a Rimini, con le seguenti affermazioni: “Quella della transizione energetica è una sfida che siamo in grado di cogliere e di portare avanti. Con la Norvegia, in particolare con la città di Bergen, dove è presente il sito di stoccaggio della co2, a Øygarden, ci accomunano caratteristiche e visioni simili. Entrambe le città sono conosciute e si identificano quali hub energetici particolarmente importanti, e coinvolte in progetti strategici che possono essere oggetto di confronto e di condivisione sulle esperienze più innovative e all’avanguardia nel settore energetico”, ha concluso la Randi.