Fra i testimonial la giovane influencer ravennate Giada Lombardi

Nel pomeriggio di sabato 1 aprile, in via 4 novembre 27 a Ravenna, aprirà ufficialmente i battenti il primo negozio di LabNab: una linea di produzione di occhiali in stampa 3D (adatti sia a lenti da vista che da sole), prodotti a partire da tecnopolimeri in polvere, e realizzati prevalentemente su misura per ogni singolo cliente.

A supportare l’ideatore del nuovo prodotto, Luciano Morigi – l’imprenditore che ha già dato vita ad una realtà ormai leader del mercato dei droni come ItalDron – c’è anche la giovane influencer ravennate Giada Lombardi, in arte Giada.Elle. A lei Morigi ha affidato il compito di diffondere l’apertura di LabNab soprattutto nel mondo dei giovani.

“Mi sono immaginato cosa rappresentavano gli stilisti degli anni ’70 e ’80 per le star televisive o le modelle – racconta Morigi –: il paradigma può essere il medesimo oggi, per cui gli artigiani digitali come me possono avere lo stesso ruolo per gli influencer. Per questo ho scelto di diffondere l’idea grazie a chi pratica quotidianamente il mondo dei social: mi sta aiutando un vecchio amico come Matteo Rubboli, di Vanilla Magazine, ma Giada è certamente una delle influencer emergenti in Romagna, e mi è sembrato ovvio pensare a lei”.

E Giada, che ha iniziato una personale carriera di blogger dopo diversi anni di attività nel campo della moda nazionale e vanta oggi 11 mila followers, ha sposato con entusiasmo questo prodotto. “Mi è piaciuta subito l’idea di Luciano: è originale, creativa, colorata, assolutamente adatta ai nostri tempi. Sono felice di poterne essere testimonial”.

Anche Giada (assieme a diversi altri personaggi dello spettacolo e dello sport) sarà dunque presente all’inaugurazione di sabato 1 aprile: dalle 15 fino al tramonto, si potrà visitare il negozio e brindare con l’ideatore Luciano Morigi.