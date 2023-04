4 giornate di visite ai laboratori artigianali e incontri diretti con i ragazzi

140 preposti dello stabilimento Marcegaglia Ravenna sono stati impegnati la scorsa settimana in un progetto formativo presso la Comunità San Patrignano.

4 giornate articolate in visite ai laboratori artigianali e incontri diretti con i ragazzi di Sanpa per approfondire due tematiche, in particolare: il valore del lavoro di squadra e l’importanza del rispetto delle regole, in un contesto di vita che ha basato il suo sistema organizzativo proprio su questi due concetti.

L’Ing. Aldo Fiorini, direttore dello stabilimento Marcegaglia Ravenna, e tutti i dipendenti che rivestono funzioni di responsabilità si sono calati in una realtà che rappresenta un esempio di massima difficoltà nella gestione delle persone, ma anche un esempio di tangibile successo di come sia possibile, attraverso il lavoro, l’impegno, la spinta verso l’eccellenza, il sostegno degli altri e il rispetto delle regole vincere e aiutare a vincere.

Nella foto, il momento finale di ciascuna delle quattro giornate, con i dipendenti Marcegaglia e i ragazzi di Sanpa che cantano insieme, sotto la guida della direttrice Margherita Ciani, per imparare in concreto il valore della coralità.