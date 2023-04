“Partire dall’unicità dell’offerta di Ravenna per raddoppiare le presenze”

Il Consiglio direttivo e il Gruppo Giovani di Federalberghi Ravenna hanno incontrato il Direttore di APT Emilia-Romagna Dott. Emanuele Burioni e l’Assessore comunale al turismo Giacomo Costantini per fare il punto, a inizio stagione, sul settore turistico-ricettivo e sulle politiche di marketing promozionali messe in campo per la stagione 2023.

L’incontro è partito dalla domanda secca del Presidente Federalberghi Ravenna Raffaele Calisesi: ‘Perché con otto monumenti Unesco, esclusa la Tomba di Dante, Ravenna non riesce a riempire i pochi (pochissimi) alberghi della città?

La risposta, secondo Federalberghi, va ricercata nella gestione dei fondi per la promozione che con ogni probabilità andrebbero orientati in modo da intercettare quei flussi turistici, soprattutto in ambito internazionale, che ricercano mete come la nostra città può offrire.

Non dimentichiamo che, secondo il Presidente Calisesi, oltre, al patrimonio artistico-culturale che è un grande regalo della storia, lasciatoci in eredità, Ravenna può vantare un patrimonio naturalistico (pialassa, pinete, valli, mare e collina) di tutto rispetto ed un patrimonio enogastronomico, il cui valore è ormai riconosciuto non solo nel Bel Paese ma anche all’estero.

Quindi una strategia potrebbe essere quella di indirizzare le attuali risorse (quantificabili in circa 300 mila euro secondo l’assessorato comunale al turismo) su canali specializzati, perché il raddoppio delle presenze è un obiettivo realistico per la nostra città d’arte che deve essere il traino anche per tutto il comparto del turismo che valorizza il territorio.

Condividendo il pensiero di Calisesi, per il Direttore Burioni occorre puntare sull’unicità di Ravenna in quanto città d’arte assieme all’offerta balneare, sportiva-naturalistica ed enogastronomica che rappresentano l’unicum del territorio provinciale.

Nel corso dell’incontro c’è stata ampia disponibilità da parte di APT Emilia-Romagna ad affiancare gli operatori del settore turistico alberghiero nella promozione di eventi legati al turismo naturalistico (Parco del Delta del Po), coinvolgendo esperti del settore operanti in regioni che hanno fatto del turismo naturalistico il loro cavallo di battaglia, come ad esempio il Trentino Alto-Adige.

Va precisato che già nel 2022 il presidente Federalberghi Calisesi e la presidente del Gruppo Giovani albergatori Cristina Zaffi avevano presentato un programma per un evento a tema sia al Parco del Delta e all’assessore Costantini, progetto tuttora in fase di elaborazione.

Inoltre, è stato concordato tra Burioni e Calisesi un incontro con i responsabili della gestione del patrimonio della città d’arte al fine di poter incrementare gli arrivi dei turisti, utilizzando alcuni canali specializzati, ad oggi non ancora sfruttati.

Da parte sua, l’assessore Costantini ha apprezzato molto la collaborazione messa in campo da APT Emilia-Romagna e si è reso disponibile, fin da subito, a creare sinergie che permettano agli operatori di implementare l’offerta turistica del territorio.

Questo nuovo approccio potrà già manifestarsi attraverso il Campionato Europeo di Dragon Boat che si svolgerà a settembre, presso il Parco della Standiana, e che anticiperà i Campionati Mondiali di Dragon Boat che si svolgeranno nel 2024 a Ravenna e nell’organizzazione di un evento legato al turismo naturalistico del Parco del Delta del Po.

In particolare il Dragon Boat porterà sul nostro territorio diverse migliaia di appassionati provenienti da tutto il mondo e rappresenterà un momento importante di promozione e di vetrina per i nostri prodotti turistici.

Il Consiglio direttivo di Federalberghi Ravenna ha apprezzato le parole del Direttore Burioni e dell’Assessore Costantini ed ha rinnovato fin da ora la propria disponibilità a forme reciproche di collaborazione che consentano di elevare gli standard qualitativi e promozionali del prodotto turistico ravennate, concordando con la possibilità di creare un tavolo di confronto permanente sulle tematiche di interesse turistico, trattate anche nell’incontro.