Il sindaco De Pascale: “Questo investimento renderà il sito di Ravenna estremamente competitivo”

Versalis si appresta a effettuare nuovi investimenti per lo sviluppo del sito industriale di Ravenna, strategico nella filiera produttiva degli elastomeri, per aumentare la capacità di prodotti ad alto valore aggiunto.

L’obiettivo è quello di ampliare ulteriormente il mix produttivo di elastomeri ad alto grado di specializzazione in particolare, gomme termoplastiche, polibutadiene e SBR destinate al settore pneumatici e automotive in forte sviluppo e trasformazione.

Le autorizzazioni amministrative sono già state richieste al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica al fine di avviare la fase esecutiva del progetto, che prevede un investimento di circa 80 milioni di euro, entro il 2023.

“Questo progetto di sviluppo – dichiara Adriano Alfani, Amministratore delegato di Versalis – si inquadra nella più ampia strategia di specializzazione del nostro portafoglio, accelera lo sviluppo di prodotti ad alta performance e per la mobilità sostenibile e rafforza la nostra presenza in un territorio virtuoso come Ravenna”.

Ravenna rappresenta un sito strategico e storico per Eni e per Versalis. Oltre alle produzioni di monomeri ed elastomeri, qui la società chimica ha un Centro Ricerche specializzato e impegnato su vari progetti innovativi, tra i quali lo sviluppo di gomme con contenuto di materia prima da fonti rinnovabili o da riciclo, e di nuovi prodotti destinati al settore degli pneumatici di alta gamma, con una particolare attenzione a performance e sostenibilità.

Nel quadriennio 2022-2025 a Ravenna Versalis ha previsto investimenti per 120 milioni di euro, tutti destinati al riassetto industriale. Nel 2022 nel sito sono state effettuate circa 50 nuove assunzioni, di cui l’85% proveniente da Ravenna e provincia.

Il sindaco De Pascale: “Questo investimento renderà il sito di Ravenna estremamente competitivo”

“Un investimento atteso da moltissimi anni a Ravenna dalle istituzioni e dalle organizzazioni sindacali”. Il sindaco Michele de Pascale interviene in merito all’annuncio di nuovi investimenti ad opera di Versalis per lo sviluppo del sito industriale di Ravenna.

“È un segnale fortissimo per tutto il distretto della chimica che segue a investimenti importanti realizzati anche da altre aziende del distretto.

L’impegno del gruppo Eni sulla chimica riveste un’importanza primaria sul panorama nazionale, per questo esprimiamo vivo apprezzamento sia per la scelta di Versalis così come per la recente visita del Consiglio d’amministrazione di Eni a Ravenna, che qualche mese fa aveva fatto tappa proprio allo stabilimento del petrolchimico.

Nell’ultimo anno il tema dell’energia è stato un tema totalizzante per il nostro Paese, ma questa attenzione per l’industria chimica è altresì di fondamentale importanza. In particolare questo investimento renderà il sito di Ravenna estremamente competitivo, anche sul fronte delle nuove tecnologie applicate alla chimica”.