L’ex direttore generale di Unicredit (ora Banca Aidexa) riflette sugli effetti del lancio del nuovo conto risparmio con interessi al 4,5%

Un accordo con Goldman Sachs per lanciare un conto risparmio negli Usa con interesse al 4,5%. E’ con questa iniziativa che Apple sta mettendo in subbuglio il mondo del credito in tutto il mondo, Italia compresa. E la preoccupazione ha un senso come ha spiegato ieri sul suo profilo Linkedin Roberto Nicastro, direttore generale di Unicredit per 18 anni e ora fondatore e presidente di Banca AideXa. “Apple è finalmente diventata una banca e un nemico temibile per le banche al dettaglio?”, si domanda Nicastro. E la sua opinione è che Apple stia “diventando sempre più il concorrente da incubo per le banche e gli altri operatori finanziari, non perché diventerà una Banca (potrebbe non diventarlo mai), ma perché ora sta ridefinendo in modo radicale e innegabile il retail banking come lo conosciamo”. E se si muove Apple è probabile che anche Google lo faccia. Interessante poi osservare il cammino svolto da Apple nel campo dei pagamenti. Lo sbarco avvenne nel 2014 con Apple Pay che è utilizzato dal 75% dei clienti IPhone, fino al deposito a vista al 4,25% lanciato con Goldman Sachs. Peraltro Apple ha facile accesso a oltre 1 miliardo di clienti e dopo l’acquisizione di Kudo, potrebbe “perfezionare i piani per offrire prodotti di prestito al consumo o servizi contigui nei mercati bancari del Regno Unito e dell’Europa”. Peraltro Apple – si legge sempre sul profilo LInkedin di Nicastro – “potrebbe facilmente accedere a un bacino di dati impareggiabile, aggiungendo informazioni finanziarie al suo già enorme set di informazioni sul cliente, e in questo modo sviluppare il credit scoring più sofisticato che si possa pensare. Il portafoglio di prestiti generato da Apple potrebbe poi essere cartolarizzato e venduto a investitori istituzionali. La prossima grande sfida potrebbe essere l’offerta di conti correnti, dove Apple ha già fatto un primo passo con Apple Wallet”. Per non dire che con Apple Savings, “i consumatori troveranno più facile ottenere un tasso competitivo sui depositi in contanti, riducendo così uno dei flussi di profitto più significativi per le banche”. E poi con Apple Pay e Apple Tap to Pay, Apple potrebbe minacciare in modo significativo i vasti ricavi di Visa, Mastercard e PayPal, attualmente i maggiori operatori a livello mondiale per capitalizzazione di mercato nel retail banking”. Un attacco al mercato del credito che, secondo Nicastro, potrebbe essere messo in atto anche da Google/Android che ha circa 3 miliardi di utenti in tutto il mondo, la piattaforma Android di Google presenta una base clienti ancora più ampia (anche se in media meno ricca) di quella di Apple. Anche se ci sono segnali deboli da parte di Google, la mossa di Apple è stata sicuramente notata a Mountain View. E ci si può aspettare che anche i sistemi operativi mobili più piccoli si muovano».