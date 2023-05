Al via mercoledì 3 maggio a Rimini l’evento di riferimento per i professionisti del settore ortofrutticolo in Italia e all’estero

Inaugurato alla Fiera di Rimini quest’oggi alla presenza del Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida, l’edizione numero 40 di Macfrut.

Erano presenti, oltre a Renzo Piraccini Presidente Macfrut, Ettore Prandini Presidente Nazionale Coldiretti, Cristiano Fini Presidente Nazionale CIA Agricoltori Italiani, Massimiliano Giansanti Presidente Nazionale Confagricoltura, anche Matteo Zoppas Presidente di Agenzia ICE e il Sottosegretario agli Affari Esteri e alla Cooperazione Internazionale Maria Tripodi.

Macfrut 2023, evento di riferimento per i professionisti del settore ortofrutticolo in Italia e all’estero è il luogo dove si incontrano gli operatori e buyers di tutta la filiera, comparto strategico del made in Italy agroalimentare che rappresenta un quarto della produzione agricola nazionale (1,2 milioni di ettari coltivati) e coinvolgere 300 mila aziende. Nel 2022 l’Italia ha prodotto circa 25 milioni di tonnellate di prodotti ortofrutticoli per un valore della produzione ortofrutticola di circa 15 miliardi di euro e le esportazioni nel 2022 hanno superato i 10 miliardi di euro.

L’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro settentrionale – Porto di Ravenna è nuovamente presente alla Fiera di Rimini, allo stand n. 033 Padiglione B1, insieme a diversi operatori del Porto di Ravenna, tra cui Terminal Container Ravenna, le Case di Spedizione Olympia di Navigazione, Sagem/S.F.A.C.S e DCS TRAMACO, e Promos Italia, Agenzia per l’internazionalizzazione delle imprese di cui è socia fondatrice la Camera di commercio di Ferrara e Ravenna, nell’ambito della collaborazione recentemente avviata per azioni di promozione congiunta sui mercati esteri.