Parteciperanno agli incontri transnazionali su tematiche europee. Scadenza presentazione domande: 16 maggio

Il Comune di Russi, partner del progetto “PROGRESS_EU” finanziato dal programma CERV, è alla ricerca di ragazze e ragazzi over 18 interessati a rendersi parte attiva di un percorso dedicato ai giovani e alle opportunità che l’Unione Europea può offrire loro. Creando una rete di città in cui ogni partner ha il compito di organizzare un evento transnazionale che coinvolga giovani rappresentanti degli altri partner, il progetto mira a focalizzare il dibattito sul futuro dell’Europa e a indagare il funzionamento dell’UE con l’obiettivo di fornire alla cittadinanza gli elementi necessari per essere attori pro-attivi nelle rispettive società.

Sono sette gli incontri transnazionali che si svolgeranno nei prossimi mesi. Il primo tra questi – sul tema “Youth Role and Status in the EU” – si svolgerà a Novo Mesto (Slovenia) dal 14 al 16 giugno 2023 e coinvolgerà giovani provenienti da Italia, Bulgaria, Grecia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Slovenia e Spagna.

I due giovani che prenderanno parte all’evento, supportati dalle autorità locali, analizzeranno l’attuale situazione dell’UE e discuteranno del loro ruolo di cittadini europei. Al rientro dal meeting, i giovani partecipanti condivideranno la propria esperienza in un incontro aperto alla cittadinanza.

Chi sono i partecipanti ideali?

Giovani over 18, residenti preferibilmente a Russi e con una discreta conoscenza della lingua inglese, che siano interessati alle tematiche del progetto e che siano disposti a partecipare attivamente a tutte le attività previste dal percorso.

Si cercano persone dotate di spirito di squadra e mentalità aperta, disposte a mettersi in gioco in prima persona e a condividere la propria esperienza con la comunità al rientro dagli incontri transnazionali.

Informazioni importanti:

Il progetto è sostenuto finanziariamente dal programma CERV: il vitto, l’alloggio e le spese di viaggio sono interamente coperti. Le spese di viaggio saranno rimborsate ai partecipanti previa presentazione dei giustificativi di viaggio da e per la destinazione dell’incontro (biglietti di mezzi pubblici, carte d’imbarco, fatture, ecc.).

Come candidarsi?

Inviare il curriculum e una lettera motivazionale sul perché si intende partecipare al progetto all’indirizzo email cultura@comune.russi.ra.it.

Scadenza per la presentazione delle domande: 16 maggio.

Per maggiori info consultare il sito del Comune di Russi nella sezione “Progetti e finanziamenti Regionali ed Europei PNRR – Altri progetti”.