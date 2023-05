Secondo i dati diffusi dalla Camera di Commercio in calo rispetto al 2022 sia le aperture (676 unità, -6,6%) che le chiusure (788 unità, -3,4%)

Saldo e tasso trimestrali negativi, seppur tra i valori più contenuti degli ultimi dieci anni, per le imprese ravennati tra gennaio e marzo del 2023. Il primo trimestre dell’anno ha evidenziato, rispetto allo stesso periodo del 2022, un calo sia delle chiusure volontarie (788 unità, -3,4%), sia delle iscrizioni (676 unità, -6,6%) al Registro delle Imprese della Camera di commercio.

Questo in sintesi lo scenario che emerge dai dati Movimprese elaborati dall’Osservatorio dell’economia della Camera di commercio di Ferrara e Ravenna sulla base del Registro delle Imprese relative all’andamento del I trimestre del 2023, a conclusione del quale il tessuto imprenditoriale si è ridotto di -112 unità (pari a una variazione del -0,29% dello stock di imprese, a fronte del -0,19% dell’Emilia Romagna e del -0,12% dell’Italia). Una flessione, che resta tra le più contenute del recente passato e che caratterizza tradizionalmente i trimestri di inizio d’anno a causa del concentrarsi delle cancellazioni sul finire dell’anno precedente e l’inizio del nuovo. A fine marzo 2023, lo stock complessivo delle imprese registrate in provincia di Ravenna si attesta sulle 38.333 unità, tra cui spicca il settore delle Costruzioni, che ha registrato 123 nuove iscrizioni.

“La maggior parte delle imprese delle provincie di Ferrara e Ravenna – ha commentato il presidente della Camera di commercio, Giorgio Guberti – non ha smesso di credere nel futuro e di portare avanti piani di investimento, seppur in uno scenario funestato dall’incertezza internazionale, da un conflitto bellico tutt’ora in corso e da costi dell’energia ancora lontani da livelli che si possano ritenere anche solo accettabili. Sono molte le transizioni in atto che stanno mettendo alla prova le imprese: da quella digitale, a quella ecologica fino a quella energetica. Gli imprenditori stanno facendo la loro parte senza tirarsi indietro nella partita della competitività. In questo scenario – ha concluso Guberti – le imprese hanno bisogno di essere accompagnate da una politica che sia di sostegno agli investimenti. Non parliamo di assistenza, ma di allocare le risorse in quei driver di sviluppo in grado di fare da moltiplicatore di valore, occupazione e benessere sociale”.

Tra le forme giuridiche, il segmento più dinamico del tessuto imprenditoriale provinciale continua a essere quello delle società di capitali, che aumenta nel trimestre di 19 unità (che è il saldo netto tra iscrizioni e cancellazioni, pari ad un tasso di crescita del +0,21%). Una vitalità che solo in parte riesce a controbilanciare il saldo negativo delle imprese individuali, che, nel periodo, diminuiscono di 71 unità (pari allo 0,34% in meno), delle società di persone (-54, pari a un tasso trimestrale del -0,69%) e delle “altre forme”, che fanno registrare 6 unità in meno (pari a -0,59%). In contro-tendenza al contesto generale, alcuni settori vedono aumentare in modo apprezzabile la propria base imprenditoriale. Tra questi si segnalano le costruzioni (+21 imprese), ancora sotto l’onda “lunga” degli incentivi all’edilizia, le attività immobiliari (+19), le attività professionali, scientifiche e tecniche (+7) e le altre attività di servizi (+5). Sul fronte opposto, ad arretrare maggiormente sono i settori dell’agricoltura (-119 unità) e del commercio (-48 imprese), a cui fanno seguito le attività manifatturiere (-25), i servizi di alloggio e ristorazione (-23) e trasporto e magazzinaggio (-18).

Anche per il settore artigiano si registra un tasso trimestrale negativo, pari a -0,26% (era stato +0,14% nel primo trimestre del 2022, grazie alla spinta del settore dell’edilizia). Nell’analisi per tipologia, nel primo trimestre dell’anno, si riscontrano tassi di crescita per le imprese giovanili (+4,67%, corrispondente ad un saldo netto tra iscrizioni e cessazioni volontarie pari a +116 unità per le imprese capitanate da “under 35”) e per le imprese straniere (+1,44% e saldo pari a +74 unità); in calo invece le imprese femminili con 20 attività in meno e tasso trimestrale negativo pari a -0,25%.

Il report statistico

Tabella 1 – Iscrizioni, cessazioni, saldo e tasso di crescita delle imprese nel 1° trimestre, periodo 2009-2023

Totale imprese – Valori assoluti, tutti i settori

PROVINCIA DI RAVENNA – Movimento congiunturale RA ER I ANDAMENTO ULTIMO TRIMESTRE Imprese Registrate Iscrizioni Cessazioni non d’uff. Cessazioni d’uff. Saldo totale Saldo netto Tassi di variazione trimestrali 2009 1° trim 42.262 883 1.220 41 -378 -337 -0,79 -0,79 -0,50 2010 1° trim 42.108 892 1.079 94 -279 -187 -0,44 -0,52 -0,27 2011 1° trim 42.094 929 1.092 83 -239 -163 -0,39 -0,19 -0,16 2012 1° trim 41.747 798 1.271 29 -484 -473 -1,12 -0,73 -0,43 2013 1° trim 41.251 885 1.306 137 -556 -421 -1,01 -0,80 -0,52 2014 1° trim 40.764 824 1.053 9 -230 -229 -0,56 -0,53 -0,40 2015 1° trim 40.315 716 1.050 90 -419 -334 -0,82 -0,45 -0,31 2016 1° trim 40.259 721 952 12 -239 -231 -0,57 -0,47 -0,21 2017 1° trim 39.338 727 1.055 48 -366 -328 -0,83 -0,58 -0,26 2018 1° trim 39.099 719 998 6 -277 -279 -0,71 -0,56 -0,25 2019 1° trim 38.680 652 1.048 37 -429 -396 -1,01 -0,59 -0,36 2020 1° trim 38.267 595 996 9 -407 -401 -1,04 -0,74 -0,50 2021 1° trim 38.199 614 709 8 -99 -95 -0,25 -0,13 0,08 2022 1° trim 38.297 724 816 1 -92 -92 -0,24 -0,16 -0,02 2023 1° trim 38.333 676 788 49 -161 -112 -0,29 -0,19 -0,12 Fonte: Osservatorio dell’economia della Camera di Commercio di Ravenna su dati Infocamere

(*) Al netto delle cancellazioni d’ufficio

Tabella 2 – Nati-mortalità delle imprese per territori – 1° trimestre 2023

Valori assoluti e percentuali

Territorio Iscrizioni Cessazioni (*) Saldo (*) Stock al 31.03.2023 Tasso di crescita 1° trim. 2023 1° trim. 2022 1° trim. 2021 1° trim. 2020 1° trim. 2019 1° trim. 2018 RAVENNA 676 788 -112 38.333 -0,29 -0,24 -0,25 -1,04 -1,01 -0,71 EMILIA ROMAGNA 8.439 9.281 -842 443.899 -0,19 -0,16 -0,13 -0,74 -0,59 -0,56 ITALIA 101.788 109.231 -7.443 5.988.421 -0,12 -0,02 0,08 -0,50 -0,36 -0,25 Fonte: Osservatorio dell’economia della Camera di Commercio di Ravenna su dati Infocamere

(*) Al netto delle cancellazioni d’ufficio

Tabella 3 – Nati-mortalità delle imprese artigiane per territori – 1° trimestre 2023

Valori assoluti e percentuali



Territorio Iscrizioni Cessazioni (*) Saldo (*) Stock al 31.03.2023 Tasso di crescita 1° trim. 2023 1° trim. 2022 1° trim. 2021 1° trim. 2020 1° trim. 2019 1° trim. 2018 RAVENNA 244 271 -27 10.320 -0,26 0,14 -0,14 -0,94 -0,97 -0,69 EMILIA ROMAGNA 3.122 3.459 -337 123.098 -0,27 -0,06 -0,29 -0,97 -0,83 -0,67 ITALIA 28.052 31.913 -3.861 1.268.391 -0,30 -0,07 -0,23 -0,84 -0,80 -0,82 Fonte: Osservatorio dell’economia della Camera di Commercio di Ravenna su dati Infocamere

(*) Al netto delle cancellazioni d’ufficio

Tabella 4 – Nati-mortalità delle imprese registrate per forma giuridica – 1° trimestre 2023 – Provincia di Ravenna – Valori assoluti e percentuali

Classe di Natura Giuridica Registrate 1° trim. 2023 Iscrizioni Cessazioni Cessazioni non d’ufficio Saldo totale Saldo netto Tassi di variazione trimestrale 1° trim. 2023 Società di capitale 8.909 136 117 117 28 19 0,21 Società di persone 7.742 51 105 105 -63 -54 -0,69 Imprese individuali 20.667 483 603 554 -119 -71 -0,34 Altre forme 1.015 6 12 12 -7 -6 -0,59 Totale 38.333 676 837 788 -161 -112 -0,29 Fonte: Osservatorio dell’economia della Camera di Commercio di Ravenna su dati Infocamere

(*) Al netto delle cancellazioni d’ufficio

Classe di Natura Giuridica Tassi di variazione trimestrale 1° trim. 2022 Tassi di variazione trimestrale 1° trim. 2021 Tassi di variazione trimestrale 1° trim. 2020 Tassi di variazione trimestrale 1° trim. 2019 Tassi di variazione trimestrale 1° trim. 2018 Società di capitale 0,80 0,45 -0,01 -0,30 0,41 Società di persone -0,74 -0,97 -0,98 -1,45 -1,05 Imprese individuali -0,46 -0,21 -1,44 -1,09 -0,98 Altre forme -0,39 -0,97 -1,25 -1,14 -0,47 Totale -0,24 -0,25 -1,04 -1,01 -0,71 Fonte: Osservatorio dell’economia della Camera di Commercio di Ravenna su dati Infocamere

(*) Al netto delle cancellazioni d’ufficio

Tabella 5 – Nati-mortalità delle imprese artigiane registrate per forma giuridica – 1° trimestre 2023 – Provincia di Ravenna – Valori assoluti e percentuali

Classe di Natura Giuridica Registrate 1° trim. 2023 Iscrizioni Cessazioni Cessazioni non d’ufficio Saldo totale Saldo netto Tassi di variazione trimestrale 1° trim. 2023 Società di capitale 704 23 13 13 10 10 1,44 Società di persone 1.607 16 33 33 -17 -17 -1,05 Imprese individuali 7.979 205 232 224 -27 -19 -0,24 Altre forme 30 0 1 1 -1 -1 -3,23 Totale 10.320 244 279 271 -35 -27 -0,26 Fonte: Osservatorio dell’economia della Camera di Commercio di Ravenna su dati Infocamere

(*) Al netto delle cancellazioni d’ufficio

Classe di Natura Giuridica Tassi di variazione trimestrale 1° trim. 2022 Tassi di variazione trimestrale 1° trim. 2021 Tassi di variazione trimestrale 1° trim. 2020 Tassi di variazione trimestrale 1° trim. 2019 Tassi di variazione trimestrale 1° trim. 2018 Società di capitale 1,38 0,80 0,00 1,02 0,54 Società di persone -0,42 -1,17 -1,45 -2,23 -0,67 Imprese individuali 0,15 0,01 -0,89 -0,82 -0,78 Altre forme 0,00 0,00 -3,13 0,00 0,00 Totale 0,14 -0,14 -0,94 -0,97 -0,69 Fonte: Osservatorio dell’economia della Camera di Commercio di Ravenna su dati Infocamere

(*) Al netto delle cancellazioni d’ufficio

Tabella 6 – Provincia di Ravenna – Imprese per tipologia

Tipologia di imprese Imprese registrate 1° trim. 2023 Iscrizioni Cessazioni Cessazioni (*) Saldo (*) Peso % sullo stock totale Tasso di variazione trimestrale 1° 2023 Tasso di variazione trimestrale 1° 2022 Tasso di variazione trimestrale 1° 2021 Tasso di variazione trimestrale 1° 2020 Tasso di variazione trimestrale 1° 2019 Imprese ‘under 35’ 2.283 183 68 67 116 6,0% 4,67% 5,44% 5,02% 2,33% 1,83% Imprese straniere 5.201 172 100 98 74 13,6% 1,44% 2,14% 1,39% 0,50% 0,42% Imprese femminili 8.061 179 211 199 -20 21,0% -0,25% -0,35% -0,06% -0,98% -1,08% Imprese artigiane 10.320 244 279 271 -27 26,9% -0,26% 0,14% -0,14% -0,94% -0,97% Totale imprese 38.333 676 837 788 -112 100,00% -0,29% -0,24% -0,25% -1,04% -1,01% Fonte: Osservatorio dell’economia della Camera di Commercio di Ravenna su dati Infocamere

(*) Al netto delle cancellazioni d’ufficio

Tabella 7 – Stock, saldi e tassi di variazione % degli stock rispetto al 31.12.2022 – PROVINCIA DI RAVENNA Totale imprese ed imprese artigiane per settore di attività

Settore TOTALE IMPRESE Stock reg. 1° 2023 Saldo Totale Var.% Trime= strale Settore Di cui ARTIGIANE Stock reg. 1° 2023 Saldo Totale Var.% Trime= strale Agricoltura, silvicoltura pesca 6.324 -119 -1,85 Agricoltura, silvicoltura pesca 57 -3 -5,0 Estrazione di minerali da cave e miniere 10 1 11,11 Estrazione di minerali da cave e miniere 0 0 – Attività manifatturiere 2.939 -25 -0,84 Attività manifatturiere 1.763 -20 -1,1 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria 106 -3 -2,75 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria 0 0 – Fornitura di acqua; reti fognarie;gestione rifiuti 57 1 1,79 Fornitura di acqua; reti fognarie;gestione rifiuti 10 0 0,0 Costruzioni 5.918 21 0,36 Costruzioni 4.533 9 0,2 Commercio ingrosso, dettaglio, riparazioni auto-moto 7.729 -48 -0,62 Commercio ingrosso, dettaglio, riparazioni auto-moto 507 -9 -1,7 Trasporto e magazzinaggio 1.154 -18 -1,54 Trasporto e magazzinaggio 724 -13 -1,8 Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 3.357 -23 -0,68 Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 549 -1 -0,2 Servizi di informazione e comunicazione 662 -8 -1,19 Servizi di informazione e comunicazione 139 1 0,7 Attività finanziarie e assicurative 747 -2 -0,27 Attività finanziarie e assicurative 0 0 – Attività immobiliari 2.289 19 0,84 Attività immobiliari 2 -1 -33,3 Attività professionali, scientifiche e tecniche 1.399 7 0,50 Attività professionali, scientifiche e tecniche 156 -1 -0,6 Noleggio, agenzie viaggio, servizi supporto alle imprese 1.092 0 0,00 Noleggio, agenzie viaggio, servizi supporto alle imprese 378 7 1,9 Amministrazione pubblica, difesa; assicurazione sociale 2 0 0,00 Amministrazione pubblica, difesa; assicurazione sociale 0 0 – Istruzione 143 0 0,00 Istruzione 7 0 0,0 Sanità e assistenza sociale 355 0 0,00 Sanità e assistenza sociale 47 0 0,0 Attività artistiche, sportive intrattenimento, divertimento 897 -8 -0,88 Attività artistiche, sportive intrattenimento, divertimento 39 1 2,6 Altre attività di servizi 1.700 5 0,29 Altre attività di servizi 1.403 -4 -0,3 X Imprese non classificate 1.453 39 2,76 X Imprese non classificate 6 -1 -14,3 Totale 38.333 -161 -0,42 Totale 10.320 -35 -0,34

Tabella 8 – Provincia di Ravenna – Imprese per COMUNE