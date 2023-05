Uffici di consulenza moderni e confortevoli, casse più accessibili ed una nuova self area per versamenti e prelevamenti: le novità

A 32 anni dall’apertura, LA BCC ravennate forlivese e imolese ha completamente ristrutturato e rinnovato i locali della Filiale di Via Canneti.

Con questo intervento LA BCC vuole riaffermare lo stretto legame con il territorio e, in particolare, con Ravenna.

Vengono offerti a Soci e clienti uffici di consulenza moderni e confortevoli, casse più accessibili ed una nuova self area per versamenti e prelevamenti che permette ai clienti di ridurre i tempi di attesa ed è fruibile anche in orari in cui gli sportelli tradizionali sono chiusi.

La ristrutturazione è avvenuta nel rispetto della sostenibilità ambientale ed è stata orientata alla riqualificazione energetica dei locali coerentemente con gli standard ESG.

La rinnovata filiale è stata inaugurata dal Vicesindaco Eugenio Fusignani alla presenza del Presidente Giuseppe Gambi e del Direttore Generale Gianluca Ceroni, dell arcivescovo Lorenzo Ghizzoni, del presidente del comitato locale BCC Giuseppe Benini e del direttore business Marco Secci