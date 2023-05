“Insieme affrontiamo la sfida della ricostruzione post alluvione, il Governo non può lasciare sole migliaia d’imprese”

Dal 30 maggio 2023 Andrea Betti Presidente di Confagricoltura assume il ruolo di coordinatore pro tempore del Tavolo Provinciale dell’Imprenditoria di Ravenna e succede a Matteo Leoni, presidente CNA Ravenna. Il Tavolo nasce nel 2009, su iniziativa di tutte le Associazioni di rappresentanza della Provincia (Agci, Cia Romagna, CNA, Coldiretti, Confagricoltura, Confartigianato, Confcommercio, Confcooperative Romagna, Confesercenti, Confimi Industria Romagna, Confindustria Romagna, Copagri e Legacoop Romagna) ed è la sede di confronto e sintesi dell’imprenditoria ravennate per tracciare lo sviluppo economico del territorio. Essendo un organismo di coordinamento tra Associazioni e di interfaccia tra il mondo imprenditoriale e le Istituzioni, sin dal momento della sua costituzione si è stabilito che la carica di coordinatore e quella di vicecoordinatore vengano affidate a rotazione annuale ai settori delle varie Organizzazione aderenti.

Matteo Leoni, dopo aver ringraziato tutte le Associazioni per la costante e proficua collaborazione in questo anno certamente complesso iniziato con la Guerra in Ucraina e terminato con l’emergenza alluvione tutt’ora in corso, ha ripercorso alcuni momenti salienti che hanno caratterizzato i lavori del Tavolo. Tra i principali ambiti di lavoro ci si è concentrati sulla formazione ed il rapporto con il sistema imprenditoriale, con la sottoscrizione di un importante protocollo d’intesa con la Provincia e l’Ufficio Scolastico Regionale per migliorare orientamento e diffusione della cultura del lavoro, aumentare adesione ai PTCO, incontro tra offerta e domanda di lavoro per i neo diplomati. Si è poi affrontata la nomina degli organismi, dopo anni di stallo, della nuova Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna, nonché da ultimo affrontato l’emergenza alluvionale costruendo un documento unitario con proposte concrete per la ripartenza delle imprese, consegnate al Ministro Musumeci.

Ovviamente il tavolo ha garantito il presidio e confronto anche sulla TARI, attuazione del PNRR, Sviluppo Portuale, Sfida energetica con il rigassificatore, il Piano Strategico Romagna Next, i tavoli di lavoro RE.Ri.RA e quelli con Prefettura e Comuni, attraverso un ottimo coordinamento anche con i tavoli di lavoro del Faentino e del Lughese.

“Ringrazio il presidente Leoni per l’impegno con cui ha guidato il Tavolo in un anno particolarmente complesso con emergenze peraltro tutt’ora in corso” afferma Andrea Betti. “Come primo punto dobbiamo continuare il lavoro unitario con proposte e collaborazione con gli enti locali per sostenere la ripartenza delle imprese colpite dall’alluvione, parliamo di migliaia di aziende colpite che il Governo ed istituzioni non possono lasciare soli. Dobbiamo parallelamente mettere in campo un grande piano di ricostruzione adattandoci ai cambiamenti climatici. Ovviamente non dobbiamo perdere di vista anche le altre sfide che ci attendono dalle competenze, al PNRR, allo sviluppo portuale ed alle sfide energetiche”.