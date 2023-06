Al presidente Abi il premio conferito dalla Fondazione Luigi Einaudi

Il consiglio di amministrazione della Fondazione Luigi Einaudi ha conferito il “Premio Einaudi -Edizione 2023” al presidente dell’Abi Antonio Patuelli “in ragione della coerenza di una vita spesa nella diffusione di alti principi etici di libertà e responsabilità nel solco degli insegnamenti di Luigi Einaudi”.

La cerimonia di consegna del premio si svolgerà oggi, martedì 20 giugno, alle 18, presso la sede della Fondazione Luigi Einaudi, in via della Conciliazione 10 a Roma.

La decisione, informa una nota, è stata presa all’unanimità.

“Un riconoscimento più che meritato alla persona e allo stile con cui la persona ha interpretato le diverse funzioni che ha ricoperto fino ad oggi nel corso della propria carriera’, ha commentato Andrea Cangini, segretario generale della Fondazione.

E’ prevista la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni, della politica e delle imprese.

I complimenti del presidente della Camera di commercio di Ferrara e Ravenna Giorgio Guberti

“Apprendo con grande soddisfazione che la Fondazione Luigi Einaudi ha conferito, all’unanimità, il Premio Einaudi – Edizione 2023 al presidente dell’ABI Antonio Patuelli “in ragione della coerenza di una vita spesa nella diffusione di alti principi etici di libertà e responsabilità nel solco degli insegnamenti di Luigi Einaudi. Un riconoscimento più che meritato alla persona e allo stile con cui la persona ha interpretato le diverse funzioni che ha ricoperto fino ad oggi nel corso della propria carriera”. Non posso che condividerne la motivazione, che mette in luce il grande valore della persona e l’impegno che Antonio Patuelli garantisce con coerenza, competenza e conoscenza dei problemi sociali ed economici – sottolinea Giorgio Guberti. “Il suo contributo – continua Guberti – è prezioso ed essenziale anche per il sostegno allo sviluppo del territorio e del tessuto imprenditoriale che la Camera di commercio porta avanti. Un ruolo di grande spessore il suo, prezioso per il sostegno alle imprese che la Camera di commercio rappresenta, soprattutto in questo periodo particolarmente complesso e delicato per l’economia e il sistema imprenditoriale. E’ un grande piacere poter ribadire anche in questa occasione il nostro comune impegno nel costruire un nuovo clima di fiducia per le imprese del nostro territorio e del Paese”.