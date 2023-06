Finalizzato alla realizzazione della JOB Industrial Academy

UniCredit ha erogato un impact financing di settecento mila euro a Just on Business Spa, finalizzato alla realizzazione della JOB Industrial Academy.

Il finanziamento chirografario ha scadenza quadriennale e sarà destinato alla realizzazione di una Academy completamente gratuita, per ragazzi e ragazze maggiorenni, che sono alla ricerca di impiego nel settore industriale. L’attività si svolge in una struttura, sita in provincia di Ravenna, di oltre 2.000 mq complessivi, dove giovani provenienti da tutta Italia si formeranno professionalmente. La struttura è dotata anche di un Career Coach, si vanno ad individuare punti di forza e aree di miglioramento dei candidati, supportandoli per focalizzare al meglio il loro percorso di carriera.

UniCredit tramite l’offerta di Impact Financing vuole contribuire allo sviluppo di una società più equa ed inclusiva.

JOB Just On Business è un’agenzia per il lavoro con sede centrale a Milano e attiva da oltre vent’anni in tutta Italia. Si occupa principalmente di: somministrazione lavoro, ricerca e selezione, ricollocazione professionale e formazione del personale. Nel 2017 hanno ampliato i servizi offerti, creando la Divisione Specializzata in ambito metalmeccanico.

JOB Industrial Academy nasce proprio dalla continua necessità di reperire profili qualificati e dalla carenza di inserimento dei giovani nel settore industriale, per generare un importante valore economico-sociale: non solo sul territorio ravennate, ma anche a livello nazionale.

Il progetto nasce per conciliare due esigenze. Da un lato, quella di figure disoccupate e senza esperienza, che vogliono crescere, imparare un mestiere e trovare lavoro tra i quali: saldatori, carpentieri, tubisti, meccanici, montatori. Dall’altro, quella delle aziende, che faticano a trovare profili specializzati da introdurre nelle proprie realtà.

“Sosteniamo con orgoglio il progetto di Just on Business che sta investendo nella crescita e nella formazione delle persone mediante una Academy completamente gratuita dedicata ai giovani, volta allo sviluppo di una società più equa ed inclusiva”, è il commento di UniCredit.

“Siamo lieti – afferma Tancredi Pasero, Amministratore Delegato di Just on Business Spa – che UniCredit abbia compreso appieno l’importanza dell’iniziativa ed abbia così deciso di sostenerla sotto il profilo finanziario. Riteniamo, quindi, che lo sforzo congiunto possa portare alla realizzazione del progetto non solo imprenditoriale ma altamente sociale”.