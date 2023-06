Grazie a un investimento di quasi 5.000.000€, 660 persone potranno proseguire la propria attività formativa fino al diploma

Dal riparatore di veicoli a motore fino all’esperto in impianti elettrici o al tecnico delle energie rinnovabili. Per dare opportunità ai giovani di proseguire il proprio percorso formativo nell'”Iefp”, il sistema regionale di “Istruzione e formazione professionale, specializzandosi ulteriormente ed acquisendo competenze e possibilità di occupazione, la Regione, per il prossimo anno scolastico, quello del 2023/2024, ha approvato 44 percorsi di quarto anno, con un investimento pubblico di quasi 5.000.000€.

Tali percorsi prevedono circa 990 ore di frequenza, ma col 40%/50% di stage in azienda. Al termine del quarto anno, gli studenti che superano le verifiche finali conseguono una qualifica di quarto livello con valore di diploma professionale, e ciascuna di queste è correlata ad una figura di diploma nazionale, con la tabella che è consultabile nel link del seguente sito web https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/iefp/approfondimenti/qualifiche-professionali-di-quarto-anno.

Un’opportunità costruita nello stretto rapporto tra gli enti di formazione professionale e tra le imprese, che prevede anche la possibilità di conseguire il titolo con un contratto di apprendistato di primo livello, che rafforza l’occupabilità e che permette di rispondere ai fabbisogni di competenze e di professionalità delle imprese delle filiere regionali di produzione di beni e di servizi.

I percorsi che costituiscono l’offerta di istruzione e formazione professionale dovranno avviarsi venerdì 15 settembre, nel rispetto del calendario scolastico 2023/2024. Oltre a quelli finanziati dalla Regione, sono presenti anche quelli realizzati dagli istituti professionali, con l’elenco di entrambe le tipologie che è consultabile consultabile nel link del seguente sito web https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/iefp/approfondimenti/offerta-formativa-quarto-anno.

Nella logica di continuità del percorso formativo, per i giovani che hanno acquisito una qualifica triennale in anni precedenti e che sono comunque privi del titolo di istruzione secondaria di secondo grado, è disponibile un’altra offerta formativa che arricchisce le opportunità di acquisizione di un diploma professionale, con risorse del “Sistema duale” del Pnrr. Obiettivo prioritario dei percorsi formativi è, ugualmente, quello di sostenere un inserimento qualificato nel mercato del lavoro dei giovani, prioritariamente attraverso il contratto di apprendistato di primo livello. Ad oggi, sono disponibili complessivamente dieci percorsi rivolti a 127 giovani, e per un finanziamento pubblico pari a oltre 1.000.000€.

In merito all’approvazione da parte della Regione Emilia-Romagna, per l’anno scolastico 2023/2024, di 44 percorsi di quarto anno, si è espresso Vincenzo Colla, assessore regionale alla formazione e al lavoro, con le seguenti parole: “Questa offerta formativa rafforza la filiera regionale dell’istruzione e della formazione, e permette ai giovani di proseguire il proprio percorso. I giovani diplomati che desidereranno proseguire il loro percorso di studi potranno, così, rafforzare le loro competenze tecnico-professionali in modo fortemente integrato col mondo del lavoro, anche attraverso il contratto di apprendistato”, ha concluso Colla.