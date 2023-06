Dopo essere stato danneggiato dall’alluvione, il negozio è stato completamente ripristinato e riportato alla sua piena funzionalità

Cisalfa Group riapre le porte del suo store di Ravenna, una delle aree più coinvolte dall’alluvione che ha recentemente colpito l’Emilia-Romagna.

Programmata per giovedì 29 giugno, la riapertura del punto vendita Cisalfa di Via Faentina 166/168 rappresenta un importante segnale di ripresa a favore del territorio: lo spazio espositivo di 1.300 mq è stato completamente ripristinato, riportando il negozio alla sua piena funzionalità e con la volontà di tornare ad essere riferimento locale per tutti gli appassionati di sport.

“Ci siamo impegnati al massimo per riaprire il nostro store in tempi ragionevolmente brevi perché crediamo sia fondamentale sostenere il territorio e la comunità, ma anche perché – da buoni sportivi – siamo animati da impegno, passione e resilienza, che risuona ancora più forte in questa fase di ricostruzione. Siamo entusiasti di poter accogliere di nuovo i nostri clienti”, ha dichiarato Ismaele Niero, Direttore Vendite dell’insegna Cisalfa.