La neo sede offre immediatamente una cinquantina di posizioni aperte in aziende del territorio

Ha inaugurato in via Piazza dei Martiri della Libertà 18/A a Faenza la filiale dell’agenzia per il lavoro ADHR Group, alla presenza del presidente e AD del Gruppo Leonardi Nieri a fianco al team della nuova sede, il cui obiettivo è collegare domanda e offerta di lavoro in un’area strategica della Romagna duramente colpita dall’alluvione del maggio scorso, che ha fatto saltare l’apertura della stessa per allagamento.

La neo sede dell’agenzia, operativa da oggi, offre immediatamente una cinquantina di posizioni aperte in aziende del territorio, non solo faentine ma anche con sedi nei Comuni di Forlì e Imola. Le imprese per le quali sono attive le ricerche operano principalmente nel comparto legato alla ceramica, all’automotive, alla nautica, al metalmeccanico in generale e al settore dell’arredamento e della lavorazione del legno. Le ricerche sono rivolte a figure che vanno dall’operaio generico di produzione e specializzato nel settore ceramico fino ad addetti al montaggio meccanico, manutentori elettromeccanici, cablatori su macchine automatiche, magazzinieri e personale impiegatizio, come amministrativi, contabili, commerciali e geometri.

“Il territorio ha retto bene al dramma che ha colpito la Romagna il mese scorso per quanto riguarda i settori produttivi che serve la nostra agenzia”, hanno affermato all’unisono Maria D’Ambrosio, Branch manager, e Laura Caroli, recruiter, della filiale ADHR Group di Faenza. “Siamo qui per supportare le persone di queste aree che cercano una nuova e seria occupazione e anche chi, soprattutto, ha perso quello che aveva e si trova a dovere ricominciare. Ci sono numerose opportunità di lavoro e sappiamo come una sicurezza economica e una prospettiva concreta di futuro sia fondamentale per riprendere fiducia, stabilità e prospettiva”.



“L’apertura di Faenza è una scelta che si inserisce in una strategia più ampia del Gruppo, che vede la volontà dell’azienda di essere sempre più vicina alle esigenze dei propri clienti e dei candidati alla ricerca di lavoro”, ha poi aggiunto Michele Zanichelli, area manager del Gruppo per l’Emilia Romagna: “Ci poniamo l’obiettivo di essere un soggetto in grado di dare risposte veloci, efficaci e sicure alle richieste delle aziende che hanno bisogno di personale e di incontrare i lavoratori alla ricerca di una nuova occupazione o di un primo inserimento nel mondo del lavoro. La somministrazione ha una storia relativamente recente, in forte evoluzione, che in termini percentuali sta ricoprendo una quota sempre maggiore di occupati, soprattutto a tempo indeterminato. Inoltre un primo contratto di somministrazione, diventa sempre più una strada sicura per poi essere assunti direttamente dalle aziende”, ha concluso Zanichelli.

Per candidarsi alle posizioni vacanti scrivere a faenza@adhr.it o recarsi direttamente in filiale.