Ventottenne titolare di un’impresa agricola tra Ravenna e Cervia specializzata in colture sementiere e cerealicole, è stato nominato all’unanimità, raccogliendo il testimone da Andrea Degli Esposti

Marco Sforzini, ventotto anni, titolare di un’impresa agricola situata tra Ravenna e Cervia e specializzata in colture sementiere e cerealicole, durante l’assemblea regionale svolta nella giornata di ieri, giovedì 29 giugno, è stato eletto all’unanimità nuovo delegato regionale di Coldiretti giovani impresa Emilia-Romagna. Sforzini, ravennate, nominato delegato del movimento giovani di Coldiretti Ravenna nell’aprile scorso, raccoglie il testimone da Andrea Degli Esposti, bolognese che, per cinque anni, ha guidato giovani impresa Emilia-Romagna ed ora è vice presidente della federazione Coldiretti Bologna.

Si conclude, così, l’iter dei rinnovi giovanili di Coldiretti Emilia-Romagna, che ha visto nominare, negli scorsi mesi, i delegati provinciali che formeranno il comitato regionale del quinquennio 2023-2028. Tra loro, Marco Bosini, delegato provinciale della federazione piacentina; Davide Ferrarini, delegato provinciale della federazione di Parma; Elena Messori, delegata provinciale della federazione di Reggio Emilia e nominata anche vicedelegata regionale; Giulia Lori, delegata provinciale della federazione di Modena; Elena Zamboni, delegata provinciale della federazione di Bologna; Stefano Bellini, delegato provinciale della federazione di Ferrara e nominato anche vicedelegato regionale; e Celeste Zeppa, delegata della federazione provinciale di Forlì-Cesena e di Rimini.

Sforzini, il neo delegato regionale di Coldiretti giovani impresa Emilia-Romagna, ha ringraziato sia il comitato regionale per la fiducia, sia Andrea Degli Esposti e tutto il comitato uscente per il lavoro svolto in questi anni, che ha visto i giovani protagonisti in prima linea nella battaglie sindacali dell’organizzazione. Inoltre, il ravennate appena eletto nuovo delegato regionale di Coldiretti giovani impresa Emilia-Romagna, si è detto pronto a lavorare con spirito di squadra e con senso di responsabilità per affrontare le sfide che attendono il movimento, ossia il cambiamento climatico, la minaccia del cibo sintetico e la serie di proposte dell’Europa che vanno nella direzione di penalizzare l’agricoltura di qualità, secondo le parole dell’imprenditore. Sforzini ha concluso ribadendo l’importanza del rapporto col cittadino attraverso i mercati “Campagna amica”. Il ravennate, infine, è stato tra i primi giovani agricoltori che, durante le giornate dell’alluvione in Romagna, si sono impegnati in prima linea, mettendo a disposizione della collettività il proprio tempo e le proprie attrezzature aziendali per limitare i danni del maltempo.

In merito ai rinnovi giovanili di Coldiretti Emilia-Romagna, si è espresso Marco Allaria Olivieri, direttore regionale di Coldiretti Emilia-Romagna, con le seguenti parole: “Questo spirito di squadra e di responsabilità è la linfa vitale del movimento giovanile. Vorrei anche ricordare il lavoro svolto dal precedente comitato regionale, riportando i ringraziamenti della presidenza e della direzione regionale per l’impegno profuso in questi ultimi cinque anni. Coldiretti è un’organizzazione che guarda al futuro e che non esiste futuro senza giovani. È per questo motivo che la nostra federazione regionale, col fondamentale apporto del movimento nazionale, ha sempre investito nella formazione del suo movimento giovanile, come dimostra la ‘Agriacademy’ realizzata nei mesi scorsi, affinché diventi sempre più fucina della nuova classe dirigente”, ha concluso Allaria Olivieri.

Anche Assuero Zampini, direttore di Coldiretti Ravenna, si è espresso in merito al tema con le seguenti affermazioni: “In questo momento così difficile e così complesso per l’agricoltura della nostra provincia, la più colpita dalle alluvioni di maggio, l’elezione di Marco Sforzini a delegato regionale di giovani impresa ci infonde ancora più forza e più fiducia, come sempre, infatti, abbiamo bisogno di agire come squadra a livello nazionale e regionale per risollevare la Romagna e per affrontare, tutti insieme, le battaglie che ci aspettano, battaglie da vincere per i giovani e coi giovani”, ha terminato Zampini.

Infine, si è espressa Giorgia Sacchetti, segretaria di Coldiretti giovani impresa Ravenna, in merito ai rinnovi giovanili di Coldiretti Emilia-Romagna, con le seguenti parole: “Il lavoro svolto dai nostri giovani durante queste settimane terribili per l’intera Romagna è stato a dir poco encomiabile e prezioso. Sono certa, e mi complimento con lui, che Marco sarà una guida ed un esempio per tutti i giovani imprenditori di Coldiretti Emilia-Romagna, e che non farà mancare proposte concrete per tracciare un luminoso percorso di futuro sia per le imprese che per la stessa organizzazione”, ha concluso la Sacchetti, che nella giornata di ieri, giovedì 29 giugno, durante la nomina di Sforzini, ha guidato la delegazione ravennate, composta anche da Michele Graziani, delegato provinciale uscente, e da Angelica Monti, da William Zauli e da Lorenzo Pezzi, vicedelegati.