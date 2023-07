Prende il posto di Elena Zannoni

Mirco Bagnari è il nuovo coordinatore di Legacoop Romagna della provincia di Ravenna. Prende il posto di Elena Zannoni, che ha assunto il ruolo di amministratrice delegata di Federcoop Romagna, la struttura di servizi alle imprese che è uno dei punti di riferimento a livello nazionale per il sistema cooperativo di Legacoop. Bagnari, 54 anni, è laureato in Scienze Politiche. Prima di entrare in Legacoop Romagna, ad aprile 2023, ha lavorato come dirigente della Confederazione Italiana Agricoltori. In precedenza ha ricoperto le cariche di Sindaco di Fusignano — per 10 anni, dal 2004 al 2014 — e di consigliere della Regione Emilia-Romagna. All’interno di Legacoop Romagna, oltre al coordinamento provinciale, segue a livello di area vasta i settori Agro Industriale, Ristorazione, GDO, Pesca, e i settori Industriali e Servizi ambientali del territorio di Ravenna.