La somma sarà impiegata per il Palazzetto dello sport di via Calderana

La Banca di Credito Cooperativo Ravennate Forlivese e Imolese ha donato al Comune di Russi 30 mila euro da destinare al Palazzetto dello sport di via Calderana. Ricordiamo che la struttura, durante l’alluvione del maggio scorso, è stata utilizzata come hub di prima accoglienza per i cittadini in difficoltà e che è normalmente punto di riferimento attorno a cui ruotano società sportive e studenti.

“Il nostro core business – motiva Giuseppe Gambi, presidente della Bcc Ravennate Forlivese e Imolese – è aiutare il nostro territorio di riferimento. A fronte di una situazione straordinaria come quella dell’alluvione del maggio scorso, abbiamo erogato un importo significativo per tutte le aree su cui siamo presenti. I criteri che ci guidano in questo sono tre: aiutare le persone, aiutare le imprese a ripartire e aiutare gli Enti pubblici o privati. La donazione a Russi andrà a beneficio del Palazzetto e questo risponde a due dei tre criteri citati: aiutare le persone che lo frequentano, in particolare i giovani a cui teniamo molto, e dare aiuto all’Ente pubblico”.

“La Bcc Ravennate Forlivese e Imolese – commenta la Sindaca, Valentina Palli – è da sempre molto presente e pronta a intervenire, ogni qualvolta Istituzioni e cittadini hanno bisogno. In questo caso in particolare mi sento di rivolgere un profondo e sincero ringraziamento per la rapidità e la sensibilità dimostrate nell’aiuto, non scontato, dato al nostro territorio dopo l’emergenza. L’importo verrà destinato al ripristino del generatore della nostra principale struttura sportiva, danneggiato a seguito dell’alluvione. Contiamo di eseguire l’intervento il prima possibile e questa celerità sarà possibile anche grazie a tale importante contributo, per il quale siano infinitamente riconoscenti”.