Poche le vendite pre-saldi a causa di freddo e alluvione – Ora il caldo spinge gli acquisti anche da parte dei turisti

I saldi a Ravenna stanno andando bene. Forse oltre le previsioni, ma va considerato il fatto che tra alluvione e clima non propizio le vendite estive non erano decollate e quindi i ravennati stanno comprando in saldo quasi tutto l’abbigliamento estivo. “Direi che le cose stanno andando bene – spiega Roberto Montanari, presidente di Federmoda Confcommercio Ravenna – e dopo una settimana dall’avvio dei saldi i segnali sono positivi sia per l’abbigliamento che per le calzature. La previsione è che faremo circa il 5% di vendite in più rispetto allo scoro anno ma c’è da dire che i negozi avevano venduto davvero poco estivo e i saldi si applicano su un assortimento molto ampio di merce proprio per le poche vendite precedenti. Al ogni modo, gli sconti, ora in media al 30% stanno dando ossigeno al mercato e crediamo che le cose possano continuare bene fino alla fine di luglio grazie anche ai turisti in giro perla città. Poi da agosto i negozi progressivamente vedranno ridurre l’assortimento e a quel punto gli sconti saliranno al 50-70%”.

Sul cartellino anche il prezzo non scontato

Intanto da quest’anno sono in vigore nuove regole sui saldi. Tra le norme introdotte la più attesa è senza dubbio quella che riguarda la trasparenza sui prezzi da sempre molto richiesta dalle Associazioni dei Consumatori. Secondo il nuovo decreto in occasione dei saldi i rivenditori dovranno esporre nel cartellino non solo il prezzo finale scontato, ma anche il vecchio prezzo e la percentuale di sconto applicata. Il vecchio prezzo viene identificato come il prezzo più basso fissato su quel prodotto negli ultimi 30 giorni. I commercianti che non si atterranno a questa nuova regola, vanno incontro a una sanzione pecuniaria da 516 a 3.098 euro. Una misura che adesso, grazie al nuovo decreto legislativo, si applicherà non solo ai negozi fisici, ma anche alle vendite sul web e alle piattaforme di e-commerce, garantendo così maggiore trasparenza ai consumatore. Inoltre, non è vero che i capi in svendita non si possono cambiare. Il negoziante è obbligato a sostituire l’articolo difettoso anche se dichiara che i capi in saldo non si possono cambiare. Se il cambio non è possibile, ad esempio. perché il prodotto è finito, si ha diritto alla restituzione dei soldi (non ad un buono) e ci sono due mesi per denunciare il difetto (naturalmente occorre conservare lo scontrino e il capo non deve essere stato usato).