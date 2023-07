In co-lab con Fabiano Gruppo Editore

Conclusa ufficialmente il 9 luglio scorso, la quinta edizione della Forlini Optical Fashion Week Summer 23 fa ancora tanto parlare di sé.

Ieri sera, giovedì 13 luglio 2023, durante la serata di beneficenza organizzata al Marina Bay di Marina di Ravenna “I favolosi anni 60 – On the beach”, è stato presentato e distribuito ai presenti il primo magazine ufficiale della settimana della moda firmata Forlini Optical.

Nel pomeriggio, allo store Forlini Optical di Via Cairoli, la stessa rivista era stata consegnata, in anteprima, ad alcuni clienti che hanno partecipato al progetto, in presenza dell’editore milanese Ferdinando Fabiano (Fabiano Gruppo Editore).

Nelle scorse settimane, una piccola delegazione di fashion addicted, guidata dall’art director di Forlini Optical Angelica Pagnelli, si è aggirata per le vie della nostra città alla ricerca di look street (eye)wear da immortalare e fotografare. Da questa missione cittadina ha preso forma un progetto editoriale davvero speciale, unico nel suo genere.

Gli occhiali sono i protagonisti nella vita quotidiana della maggior parte di noi, sebbene ai margini dei catwalk di alta moda. Fuori dalle passerelle sono infatti il vero accessorio cult dello street wear: completano ogni look, comunicano un messaggio identificativo e personale, mostrano le emozioni e lo stile di chi li indossa. È da questo presupposto che è stata pensata la quinta edizione della Forlini Optical Fashion Week Summer 2023 e il primo magazine in Italia di moda street con focus sull’eyewear.

La pubblicazioneriproduce la versione eyewear della famosa opera di Scott Schuman, The Sartorialist. “Come la Bibbia Fashion più affascinante di tutti i tempi, l’obiettivo che ci siamo posti era di regalare ispirazioni street (eye)wear a tutti affinché potessero ritrovare nei brand proposti storie di vita e di stile personale. È il nostro modo di contribuire a divulgare e diffondere cultura eyewear”, spiega l’ideatrice del progetto Angelica Pagnelli.

“Nei miei anni di esperienza ho avuto modo di seguire tantissime persone, una grande comunità nata e cresciuta attorno al brand Forlini Optical, di cui vado fiero e orgoglioso. È per rendere omaggio a loro che si è concretizzata la collaborazione con la storica rivista B2eyes di Fabiano Gruppo Editoriale, che ringrazio di cuore per aver tenuto a battesimo e condiviso questa bella esperienza. Un’iniziativa che rappresenta la sintesi perfetta del concetto di personalizzazione dell’occhiale, un tema a me davvero caro perché ad ogni stile di vita corrisponde uno stile di visione e dunque una montatura e una tipologia di lenti più adatta”, ha commentato Gianni Forlini, CEO Forlini Optical.

Un progetto editoriale che non si esaurisce qui ma che coinvolgerà presto altre realtà, sottolineando ancora una volta l’importanza nella nostra società della cultura e della moda street.