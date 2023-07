L’importante promozione dopo i successi da Ceo di Yves Saint Laurent

Il gruppo francese del lusso Kering (Gucci, Yves Saint Laurent, Balenciaga, Alexander McQueen, Bottega Veneta, Boucheron, Brioni, Pomellato) ha annunciato importanti cambiamenti nella propria organizzazione, tra cui la partenza di Marco Bizzarri, amministratore delegato di Gucci dal 2015 e membro del comitato esecutivo dal 2012. Francesca Bellettini, di Cesena, ceo di Yves Saint Laurent dal 2013, è stata invece promossa all’interno del gruppo e nominata vicedirettrice generale responsabile dello sviluppo delle sue Maison. Il gruppo ha dichiarato che, per facilitare la transizione, Bellettini assumerà gradualmente il suo nuovo ruolo nei prossimi mesi, e pertanto ha istituito un nuovo team dirigenziale. Francesca Bellettini, la “donna da un miliardo di dollari” come l’ha soprannominata Le Monde già nel 2017, arriva sempre più in alto. I risultati di Yves-Saint Laurent (i cui ricavi hanno superato i 3 mld di euro nel 2022) sono stati premiati, e la manager che dal 2013 guida il marchio più in forma del gruppo Kering scala le gerarchie del mondo della moda. Oltre ad essere Ceo di YSL, Bellettini diventa vice Ad di Kering, e responsabile dello sviluppo del Gruppo francese proprietario anche di Gucci, altro marchio colpito dal terremoto delle nomine che porta all’addio il Ceo Marco Bizzarri al cui posto arriva Jean-François Palus, vicepresidente esecutivo di Kering. Questi cambiamenti rappresentano un importate rimescolamento di carte per Kering, che è uno dei gruppi leader nel settore del lusso a livello mondiale. La partenza di Bizzarri e la promozione di Bellettini riflettono significativi cambiamenti nella direzione del gruppo, necessari per affrontare le sfide future e mantenere la posizione di leader nel mercato del lusso. La nomina di Duplaix a vicedirettore generale, invece, lascia intendere la crescente importanza della gestione finanziaria e delle operazioni nel futuro del gruppo. “I ceo di tutti i marchi riporteranno a lei e sarà responsabile della guida di tutte le case di moda del gruppo nelle fasi successive del loro sviluppo” spiegano da Kering. “Svolgendo un ruolo essenziale nella moltiplicazione per sei del fatturato di Saint Laurent da quando è subentrata, è stata una collaboratrice di prim’ordine”, ha dichiarato François-Henri Pinault. Lo scopo è di ottenere un’organizzazione più solida, per cogliere appieno la crescita del mercato globale del lusso”.

La carriera di Francesca Bellettini

La cesenate Francesca Bellettini ha iniziato la sua carriera a Londra nell’Investments banking presso Goldman Sachs International, Deutsche Morgan Grenfell e Compass Partners International. Nel 1999 entra a far parte della divisione Business Planning and Development del Gruppo Prada, per poi ricoprire il ruolo di Operations Manager per Helmut Lang.

Dal 2003 Francesca Bellettini entra a far parte del gruppo Kering in qualità di Strategic Planning Director e Associate Worldwide Merchandising Director di Gucci. Nel 2008 passa in Bottega Veneta, ricoprendo il ruolo di Worldwide Merchandising e Communications Director nel 2010.

Nel 2013 viene nominata Presidente e Chief Executive Officer di Yves Saint Laurent.

Francesca promuove una cultura aziendale della creatività, autenticità e agilità, garantendo a Yves Saint Laurent dinamismo e crescita costante.

La guida di Bellettini ha potenziato l’espansione della Maison permettendo all’identità di Saint Laurent di emergere ed evolvere, restando fedele alla sua essenza.