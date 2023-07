Ai candidati selezionati Randstad offre l’opportunità di un contratto di somministrazione lavoro già in fase di formazione e successivamente l’assunzione in Start Romagna ad acquisizione completa delle patenti

Al via le candidature per Randstad4driving a Ravenna, il progetto di reclutamento per formare dieci conducenti di autobus per il trasporto pubblico locale che vede impegnati Start Romagna e Randstad sul territorio di Ravenna.

Si tratta di una nuova iniziativa che l’azienda del trasporto pubblico locale in Romagna aggiunge ai progetti avviati per affrontare la carenza di offerta di autisti che peraltro riguarda il settore del trasporto di persone a livello nazionale.

Il progetto, completamente gratuito, coinvolgerà nella fase di reclutamento anche il centro per l’impiego di Ravenna e comincerà il 16 ottobre presso l’Autoscuola Au.ra.

I dieci candidati selezionati seguiranno un percorso di formazione full-intensive per il conseguimento della patente D-CQC persone per la quale è richiesta la presenza in aula e un’età minima di 21 anni. Ai partecipanti già in fase formativa verrà offerto un contratto di somministrazione lavoro e l’assunzione in Start Romagna ad acquisizione delle patenti.

Appuntamento con il primo recruiting day virtuale giovedì 27 luglio alle ore 16.30. La seconda giornata di reclutamento, in presenza, si terrà invece il 13 settembre alle ore 15.00 presso il Centro per l’Impiego di Ravenna.

“Abbiamo costruito un percorso che crediamo di forte interesse, insieme ad una azienda specializzata di grande valore – commenta Roberto Sacchetti, Presidente Start Romagna – convinti che sul mercato del lavoro l’offerta abbia una sua appetibilità. Ci rivolgiamo ai giovani e proponiamo una occupazione stabile, in una azienda solida, in un settore sempre più caratterizzato dall’innovazione, centrale nella transizione ecologica e digitale. Siamo fortemente impegnati a ricercare a 360 gradi forme di recruiting finalizzate a inserire in Azienda nuove figure, in primis autisti”.

“ll settore dei trasporti è da tempo caratterizzato da una forte talent scarcity in diverse aree del nostro Paese – dichiara Erika Sartoris, Specialty Manager Logistics –. Un aspetto non trascurabile è il costo elevato richiesto per il conseguimento di alcune patenti superiori, che rappresenta un ostacolo non da poco per i potenziali candidati. Per questo, Randstad e Start Romagna collaborano per formare gratuitamente un gruppo di ‘allievi autisti’ che abbiano la volontà di apprendere un mestiere di primaria importanza per la città, e di mettere a disposizione le proprie competenze nei bacini romagnoli serviti dall’azienda”.

Ulteriori dettagli sono disponibili al sito: https://shorturl.at/oBKNY