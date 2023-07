Mario Zani, direttore generale di Euro Company: “È grazie alla loro dedizione, infatti, che siamo in grado di perseguire con determinazione i nostri obiettivi”

Euro Company S.p.A. SB dimostra ancora una volta quanto l’attenzione e la cura verso la propria comunità siano fondamentali, dando un segno di ottimismo e gratitudine a tutti i suoi collaboratori e alle loro famiglie.

L’esercizio 2022/2023 si è chiuso positivamente per l’azienda di frutta secca ed essiccata di Godo di Russi (Ra) e, pur non raggiungendo la totalità degli obiettivi numerici prefissati per l’erogazione, ha deciso di conferire comunque il premio di risultato del valore di mille euro ai propri collaboratori. Un segno di riconoscenza verso la propria comunità, con una ricaduta economica positiva sull’intero territorio ravennate, considerando la residenza in zona di gran parte dei dipendenti.

“Il contributo dei nostri collaboratori è indispensabile per affrontare le sfide di ogni giorno, permettendoci di guardare con fiducia al futuro che ci aspetta. Per questo, abbiamo voluto gratificare la loro passione, consci che l’impegno vada sempre riconosciuto. È grazie alla loro dedizione, infatti, che siamo in grado di perseguire con determinazione i nostri obiettivi”. Queste le parole di Mario Zani, direttore generale di Euro Company.

Euro Company è costantemente impegnata nello sviluppo di progetti dedicati agli oltre 400 dipendenti, seguendo la prima radice della propria mission, ovvero offrire loro un ambiente etico e stimolante nel quale essere felici, confrontarsi, crescere e realizzarsi.

A conferma di questo impegno, lo scorso giugno è stato inaugurato il Parco Ossigeno, situato in prossimità dello stabilimento produttivo e degli uffici: uno spazio composto da palestra e playground per il benessere fisico, area relax – con la biblioteca, il biliardino, il ping pong e gli altri giochi -, per il benessere mentale e la convivialità, sala corsi e area showcooking per la formazione e la crescita; ogni luogo con una sua funzione specifica, in un’ottica di continuo ascolto delle persone che vivono Euro Company.

L’azienda romagnola continua così a costruire un ambiente di lavoro inclusivo, gratificante e stimolante per tutti, consolidando il legame e l’impegno nei confronti della sua preziosa comunità di collaboratori