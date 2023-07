Le cantine con il punteggio più alto sono quella di Forlì-Predappio e Stefano Zavalloni di Cesena

Il Primo Tribuno Giordano Zinzani, insieme al Sindaco di Bertinoro Gessica Allegni, ha conferito il 26 luglio scorso, presso la Cà de Bè di Bertinoro, gli attestati di merito e i premi alle aziende meglio classificate al Concorso Vino del Tribuno tenutosi il 5 luglio.

Roberto Monti, Presidente del Consorzio Vini Romagna, ha aperto la serata con una relazione dal titolo “La Romagna vitivinicola di oggi, il punto della situazione”.

Il Concorso ha una lunga storia – la prima edizione risale al 1967 – e ritorna dopo l’interruzione da pandemia degli anni 2020-2022. Il Concorso Vino del Tribuno ed.2023, concorso con autorizzazione Ministeriale riservato a vini DOP e IGP della Romagna, si è svolto per la regia del Tribunato di Romagna, con la collaborazione del Consorzio Vini di Romagna e il patrocinio del Comune di Bertinoro. 77 i vini partecipanti al concorso, con degustazioni di selezione alla cieca effettuate il 5 luglio presso la Sala della Riserva Storica da 4 commissioni, ognuna composta da 4 enologi, 1 tribuno, 1 sommelier e 1 giornalista degustatore.

Nel corso della serata, sono state premiate 22 aziende produttrici romagnole, con attestati di Merito e di Gran Merito, per i vini che hanno ottenuto il punteggio più alto nelle rispettive categorie. Sono state assegnate inoltre le prestigiose targhe in ceramica del Tribunato al produttore singolo e al produttore associato che hanno conseguito il punteggio più alto con almeno tre vini premiati. Una ulteriore targa del Tribunato è stata riconosciuta al vino in concorso col punteggio più alto in assoluto.

Conferite inoltre 3 speciali attestazioni: al vino col miglior punteggio nelle categorie da aperitivo, “Il Tribuno che apre!”; al vino col miglior punteggio nelle categorie da pasto, “Il Tribuno che accompagna!”; al vino col miglior punteggio nelle categorie da dessert, “il Tribuno che chiude!”.

I premi in ceramica per i punteggi più alti ottenuti sono andati a:

CANTINA FORLÌ PREDAPPIO – FORLI’ FC

ZAVALLONI STEFANO – CESENA FC

Le attestazioni speciali sono andate a:

CAVIRO – FAENZA RA – “IL TRIBUNO CHE APRE!”

ZAVALLONI STEFANO – CESENA FC – “IL TRIBUNO CHE ACCOMPAGNA!”

CANTINA FORLÌ PREDAPPIO – FORLI’ FC – “IL TRIBUNO CHE CHIUDE!”

Gli attestati di Gran Merito sono andati a:

CAT. Romagna Albana DOCG secco

ZAVALLONI STEFANO – CESENA FC

CAT. Vini bianchi tranquilli Romagna DOC / Colli DOC

ENIO OTTAVIANI – SAN CLEMENTE RN

FONDO CA’ VECJA – IMOLA BO

CAT. Romagna Sangiovese, Superiore e Sottozona, anche Riserva DOC

ZAVALLONI STEFANO – CESENA FC

AGRINTESA – FAENZA RA

CELLI – BERTINORO FC

CAT. Vini rossi tranquilli e Riserva Colli DOC

PIAN DEI VENTI – RIMINI RN

CÀ PERDICCHI – RIMINI RN

CAT. Vini spumanti DOC / IGT dolci

ASSIRELLI CANTINA DA VITTORIO – DOZZA BO

CAT. Romagna Albana DOCG passito

CANTINA FORLÌ PREDAPPIO – FORLI FC