Prosegue la collaborazione tra le due realtà, mentre il settore guarda al futuro

Il cinema si conferma un settore in grande fermento, grazie al legame sempre più stretto con gli spettatori. Dopo l’inevitabile battuta d’arresto legata all’emergenza pandemica, le sale cinematografiche stanno progressivamente recuperando il loro pubblico. Ottimo, ad esempio, l’andamento di giugno 2023 in Italia (4,5 milioni di presenze), in cui è stata superata la performance dello stesso mese del 2019.

Il primo semestre 2023 ha fatto registrare 31 milioni e 600 mila presenze (+56,4% sui primi sei mesi del 2022). Inoltre, le stime parlano di una sostanziale ripresa rispetto al periodo ante Covid, che potrebbe essere raggiunta già nel corso di quest’anno.

Tutto questo mentre si diffonde ulteriormente l’offerta delle piattaforme Tv. Si tratta di due “mondi” certamente diversi, ma non necessariamente inconciliabili: perché le sale cinematografiche offrono comunque atmosfere e sensazioni peculiari, che le differenziano dagli altri luoghi di spettacolo. Qualcuno le ha paragonate, a ragione, a ristoranti di alto livello: ben diverso assaporare lo stesso buon piatto a casa o fuori… Così è il cinema, dove le emozioni regnano e sono condivise da tutti gli spettatori, nello stesso momento. Dove tutto ciò che ci circonda contribuisce ad amplificare in ogni direzione le nostre sensazioni, aumentando al massimo il coinvolgimento, per un’immersione totale.

Ecco perché gli esperti di marketing ritengono che il cinema sia un mezzo particolarmente efficace anche dal punto di vista pubblicitario. A questo proposito, è recente la notizia del rinnovo della partnership tra Publimedia Italia, tra gli operatori del settore più affermati sul territorio italiano, e il CinemaCity di Ravenna. Il rapporto di collaborazione tra le due importanti realtà, consolidato ormai da un ventennio, viene ribadito e rilanciato per i prossimi 20 anni. Un atto di amore verso la Settima arte, che da sempre unisce le generazioni: quando in sala si spengono le luci, ed inizia la magia.