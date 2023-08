T&C di Ravenna annuncia un aumento dei veicoli caricati sui traghetti nei primi sette mesi del 2023

Prosegue la crescita delle movimentazioni che avvengono nella sede di T&C, Traghetti e crociere Ravenna (ci cui è amministratore unico Alberto Bissi), che oggi ha diffuso i dati sui semirimorchi imbarcati sulle navi della Grimaldi Euromed Spa. A tutto luglio 2023, nel corso dell’anno, sono stati imbarcati sull’”autostrada del mare” 48.701 pezzi con un aumento di 816 pezzi rispetto allo stesso periodo del 2022 (+1,7%) e questo grazie a 82 viaggi effettuati (tre in meno rispetto allo scorso anno). Il tutto mentre stanno per partire i lavori di asfaltatura di altri 30mila metri quadrati che aumenteranno in maniera significativa le potenzialità di operatività dello scalo. Relativamente al quale scade al 30 agosto il bando di gara per l’assegnazione della gestione a cui si è già candidata la stessa Grimaldi.

Il servizio dei traghetti merci è fondamentale per togliere traffico dalle strade sia sull’A14 e statale 16 Adriatica che sull’A1 e la Salerno Reggio Calabria. “Di fatto – spiega l’Amministratore Unico di T&C Alberto Bissi – togliamo dalla strada oltre 90 milioni di chilometri”. Il terminal T&C, infatti, è capolinea e nodo della Rete Autostrade del Mare nella rotta marittima Ravenna-Brindisi-Catania e vengono imbarcati, oltre ai veicoli destinati in Sicilia, altri con destinazione Grecia (con approdo e cambio traghetto a Brindisi) e anche veicoli con destinazione Malta (con cambio traghetto a Catania). Temporaneamente, la linea Autostrade del Mare RA-BR-CT è servita da 4 approdi settimanali con traghetti Eurocargo, il martedì, il giovedì, il sabato mattina ed il sabato sera con operazioni portuali effettuate la domenica. “In questi mesi – spiega Bissi – dobbiamo gestire la presenza del cantiere dell’Hub portuale che sta procedendo regolarmente con i lavori e ha recintato oltre 13.000 mq di banchina, sottraendo a T&C circa 170 stalli di sosta per semirimorchi”.