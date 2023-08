La violazione costa cara agli imprenditori e l’Inps recupera le somme erogate

Chiedere (e ottenere) i fondi della Cassa Integrazione Guadagni in deroga (Cigd) e poi far lavorare regolarmente i dipendenti integrando la cassa integrazione con contanti ovviamente “fuori busta”. Una condotta non infrequente – in epoca Covid ma non solo – che espone a sanzioni l’imprenditore, l’azienda ma anche il dipendente.

Una prassi purtroppo diffusa anche in Romagna dove negli anni scorsi la Guardia di Finanza scovò aziende che gestivano una “contabilità parallela” relativa all’effettiva presenza in servizio dei dipendenti, da cui era possibile accertare che alcuni dipendenti avevamo lavorato anche in molte giornate in cui invece risultavano ufficialmente a casa usufruendo dei contributi pubblici della cassa integrazione guadagni. Tutti casi in cui i dipendenti hanno ammesso il ricevimento di emolumenti aggiuntivi completamente “in nero” che si sommavano alle misure di sostegno adottate dal Governo in soccorso delle aziende colpite dalla crisi pandemica.

Al termine dell’attività investigativa, l’amministratore delle società è stato deferito alla Procura della Repubblica di Ravenna in relazione al reato di indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato, previsto dall’art. 316-ter del Codice Penale. Inoltre, anche le società beneficiarie sono state segnalate alla medesima Autorità Giudiziaria per l’illecito e le condotte illecite sono state quindi oggetto di segnalazione anche all’Inps per il recupero delle somme indebitamente percepite dalle due società. Ma anche i dipendenti impiegati irregolarmente sono stati destinatari delle relative sanzioni amministrative per essersi prestati a partecipare al meccanismo fraudolento.