In programma domenica 27 agosto

Fiva Confcommercio Cervia e Anva Confesercenti Cervia hanno deciso di organizzare un mercato straordinario – simile a quello del giovedì in piazza Andrea Costa – nella giornata di domenica 27 agosto.

A seguito dell’alluvione dello scorso maggio, infatti, la Salina di Cervia ha accusato danni ingenti che hanno comportato, tra le varie conseguenze, la mancata produzione di sale per l’anno in corso. Essendo la Salina di Cervia un patrimonio da salvaguardare è stato deciso di organizzare un mercato straordinario a scopo benefico: il ricavato dalle quote dei posteggi aderenti – decurtato delle spese vive – sarà devoluto al progetto ‘Assieme per la Salina’.

Nella stessa giornata del mercato straordinario sarà allestito uno stand di raccolta fondi da parte delle Associazioni di categoria in modo da permettere anche ai frequentatori del mercato di aderire all’iniziativa. Anche tali donazioni saranno devolute al medesimo progetto. Inoltre, sarà presente uno spazio per i frequentatori del mercato – turisti e cittadini – che potranno contribuire alla raccolta fondi.

Questo comporterà anche una modifica della viabilità dalle 5 alle 14.30 di domenica 27 in piazza Andrea Costa e in Piazzale dei Salinari dove sarà in vigore il divieto di parcheggio con rimozione forzata. Nel frattempo, per chi vuole, si può sostenere la raccolta fondi tramite una donazione all’ IBAN IT 27S0627023615CC0150308403 inserendo la causale ‘Assieme per la Salina’. E proprio a tale progetto saranno devoluto il ricavato del mercato straordinario del giovedì che si terrà il 27 agosto.