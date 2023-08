La visita delle istituzioni ha dimostrato un marcato senso di appartenenza verso gli Ordini Territoriali e i relativi iscritti

L’Ordine dei Periti Industriali della provincia di Ravenna, ha accolto una delegazione del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali (CNPI) e dell‘Ente di Previdenza dei Periti Industriali (EPPI), in visita ai territori alluvionati.

In particolare le delegazioni nazionali hanno incontrato i colleghi alluvionati presso la sede dell’Ordine in via Pallavicini 12 Ravenna e hanno visitato l’azienda Biesse Sistemi a Fornace Zarattini.

Nel momento dell’emergenza, l’EPPI ha messo a disposizione un contributo specifico dedicato agli iscritti e contemporaneamente il CNPI si è attivato per una raccolta fondi aperta a livello nazionale da distribuire agli Ordini Territoriali colpiti dall’alluvione che a loro volta hanno distribuito agli iscritti vittime del terribile evento.

La visita delle istituzioni ha dimostrato un marcato senso di appartenenza verso gli Ordini Territoriali e i relativi iscritti.

Come ha evidenziato il presidente del CNPI Giovanni Esposito: “Naturalmente tutto questo non sarebbe stato possibile senza la solidarietà dei nostri iscritti e dei nostri Ordini territoriali a cui va un ringraziamento di cuore a nome dell’intero Consiglio. Un sostegno che dimostra quanto sia forte la sensibilità di tutti i colleghi Periti Industriali d’Italia, e che dà conto di una categoria coesa, attenta a quella tutela dell’ambiente a cui negli ultimi anni si è riservata troppo poca attenzione e da sempre alleata delle istituzioni per la messa in sicurezza del paese”