Successo per la prima edizione dell’evento che ha permesso a 9 imprese di Russi e a 7 enti di formazione di presentarsi al pubblico

In tanti hanno partecipato ieri alla prima edizione di Job in Fira, novità assoluta dell’edizione 2023 della Fira di Sett Dulur a Russi. L’evento, organizzato dal Comune di Russi in collaborazione con le Associazioni di categoria del territorio, ha consentito di mettere in contatto domanda e offerta di lavoro in una cornice innovativa in stile Job fair.

Il cortile interno della biblioteca, allestito con postazioni dedicate e gazebo, ha accolto giovani e adulti che hanno avuto modo di conoscere da vicino i referenti delle aziende che stanno al momento cercando personale e di informarsi sull’offerta formativa proposta dagli enti. C’è chi ha lasciato il proprio curriculum e chi ha fissato un primo appuntamento conoscitivo presso le aziende.

A Job in Fira hanno partecipato 9 aziende di Russi: Almatek, Artigiana Legno, Frega, Frigomeccanica, Kvenerland Group, Mancini Tende, Meccanica Mazzotti, Officina Graziani, Urbitek

L’evento è stato introdotto da una tavola rotonda finalizzata a fornire consigli pratici sia a chi si affaccia per la prima volta sul mondo del lavoro, sia a chi intende reinserirsi in un contesto lavorativo a 40 o 50 anni. Al dibattito, aperto dai saluti e dai ringraziamenti della Vice Sindaca Grazia Bagnoli, hanno partecipato i referenti di 7 enti diversi enti di formazione:

– Lorella Parmeggiani, referente Area Formazione Adulti e Servizi per il Lavoro di AECA, Associazione Emiliano Romagnola Centri Autonomi, che associa 12 enti di Formazione Professionale in Emilia-Romagna, tutti promossi da Enti di ispirazione cristiana,

– Nicola Vitali di ENGIM Emilia-Romagna

– Elisa Spadoni di CESCOT (scuola di formazione di CONFESERCENTI)

– Samanta Sarti di CNA formazione Emilia Romagna

– Morena Molinari di FORMart (ente formazione di CONFARTIGIANATO)

– Federica Tarroni di ISCOM ER (ente formazione di CONFCOMMERCIO)

– Chiara Martoni e Manuela Fois della Fondazione ITS TEC Ravenna (Fondazione “Istituto tecnico superiore, territorio, energia, costruire”)

Gli esperti hanno spiegato come si scrive un curriculum efficace, quali sono le figure professionali oggi più richieste, quali sono i percorsi formativi per i giovani NEET che non studiano e non lavorano così come gli incentivi per le aziende che li assumono, quali opportunità esistono invece per chi vuole migliorare la propria posizione lavorativa o vuole cambiare lavoro a 40 o 50 anni. Tra queste, il programma regionale gratuito GOL per chi è in Naspi o percepisce il Reddito di cittadinanza.

Job in Fira fa parte del progetto Conoscere il mondo del lavoro a Russi, fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale di Russi con l’obiettivo di generare nuove occasioni d’impiego e formazione professionale, soprattutto per i giovani, così come indicato nelle proprie linee di mandato. «Siamo molto soddisfatti di questa prima edizione – commenta la Sindaca, Valentina Palli -. L’intento è far sì che si trasformi in un appuntamento fisso e una vetrina per le imprese del territorio».