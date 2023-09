Per questa seconda fase sono stati stanziati un milione e 300 mila euro

Verrà erogata in questi giorni la seconda parte di contributi derivante dal fondo comunale alluvione, costituito dalle donazioni di tutti coloro che hanno partecipato alla raccolta “Un aiuto per Ravenna”, a sostegno della popolazione colpita dall’alluvione dello scorso maggio.

Per questa seconda fase, come già annunciato nelle scorse settimane, sono stati stanziati un milione e 300 mila euro, cifra che potrà essere incrementata qualora se ne presenti l’esigenza.

Nel dettaglio si riconoscono ai soggetti che hanno diritto al Cis 10mila euro complessivi a coloro che hanno autocertificato danni per oltre 50mila euro alla propria abitazione principale e 5mila euro complessivi a coloro che hanno autocertificato danni tra i 25mila e i 50mila euro alla propria abitazione principale. Da tali somme sarà decurtato quanto già erogato sulla base dei primi criteri operativi definiti (cioè i mille euro aggiuntivi per chi dichiara di aver sostenuto spese superiori al tetto massimo di 5mila euro per i costi già ammissibili per il Cis; e i duemila euro aggiuntivi a chi ha chiesto il Cas e al 30 giugno si trovava ancora fuori casa). Inoltre si riconoscono mille euro a tutti i cittadini che hanno dichiarato di aver subito danni ma non avevano i requisiti per chiedere il Cis e il Cas. Al 14 settembre sono 249 le richieste che verranno riconosciute con questa seconda parte di contributi, per un totale di 1 milione e 10 mila euro.

Si ricorda che è possibile chiedere l’adesione al fondo comunale alluvione fino al 16 ottobre attraverso un modulo scaricabile dal sito www.comune.ravenna.it (sezione Alluvione Ravenna – sottosezioni Contributi, indennizzi, ristori – Contributi dal fondo donazioni alluvione del Comune di Ravenna – link diretto https://bit.ly/contributi-donazioni-alluvione). Si ricorda inoltre che chi ha già richiesto i primi contributi non dovrà compilare altri moduli, mentre chi non ha ancora presentato la prima richiesta dovrà farlo, come già specificato, entro il 16 ottobre.