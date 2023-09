Questa mattina il taglio del nastro

Dopo quattro mesi dall’alluvione di maggio, questa mattina, giovedì 28 settembre, ha riaperto il MediaWorld di Ravenna, restituito alla cittadinanza come secondo store “Look & Feel” in Italia.

A presenziare alla visita in anteprima e alla cerimonia di taglio del nastro sono intervenuti il Sindaco di Ravenna Michele De Pascale, l’Assessora alle attività produttive Annagiulia Randi e il board MediaWorld, presieduto da Guido Monferrini.

Il rinnovamento di MediaWorld Ravenna

Il nuovo layout “Look & Feel” con il quale si rinnova è caratterizzato da uno stile moderno e caldo in linea con la mission dell’insegna di diventare “Experience Champions” nell’elettronica di consumo. L’ampio utilizzo di arredi modulari dai colori materici e la presenza di lightbox perimetrali come focal point, mettono in evidenza i punti informativi e di contatto con il team MediaWorld per la consulenza personalizzata.

Un team composto da 36 persone provenienti dalla provincia che, dopo la temporanea riallocazione in altri punti vendita del territorio, possono ritornare a sostenere e guidare i concittadini nella scelta della migliore tecnologia.

L’impegno MediaWorld per il supporto e il rilancio dell’Emilia-Romagna post alluvione

“Restituire ai cittadini Ravennati e ai colleghi un MediaWorld completamente rinnovato è un momento ricco di significato” – Ha dichiarato Guido Monferrini, Amministratore Delegato di MediaWorld – “Fin dalla prima riunione con il Consiglio d’Amministrazione non abbiamo avuto dubbi nel prendere la decisione di fare un investimento aggiuntivo per creare proprio a Ravenna il secondo Experience Store con layout ‘Look&Feel’ in Italia. Qualche giorno fa, inoltre, abbiamo potuto inaugurare assieme alle Istituzioni il primo MediaWorld Tech Lab, donato al Liceo Artistico Nervi-Severini; è stato un momento emozionante e una dimostrazione di fruttuosa collaborazione Pubblico-Privato a favore delle nuove generazioni. Questo investimento avvalora il l’impegno assunto ormai da tre anni che vede MediaWorld come promotore delle materie STEM sostenendo i giovani nella loro formazione nel campo delle scienze e della tecnologia”.

Nell’occasione dell’inaugurazione Monferrini ha infine dichiarato: “L’Emilia-Romagna rappresenta per MediaWorld una delle regioni più rilevanti e per questo colgo l’occasione per annunciare un ulteriore importante investimento che interesserà una delle città più colpite dall’alluvione, ovvero Forlì, dove entro l’anno sarà inaugurato il primo MediaWorld del Capoluogo. Come per Ravenna intendiamo offrire un presidio di tecnologia e innovazione a tutta la cittadinanza che, cosa non secondaria, implicherà nuove opportunità d’impiego e d’indotto locale”.