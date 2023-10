Dal titolo: “Leadership in Movimento. La forza dell’identità”

“Leadership in Movimento. La forza dell’identità” è il titolo del meeting formativo nazionale di Donne Impresa Confartigianato che si è svolto l’1 e il 2 ottobre a Milano Marittima (Ravenna).

I lavori del meeting sono stati preceduti dall’annuale Assemblea del Movimento nel corso della quale, dopo un confronto sulle attività realizzate nel corso dell’anno e su quelle in programmazione per il 2024, è stato approvato il nuovo logo di Donne Impresa Confartigianato. “La decisione di allineare il nostro logo a quello della Confederazione – ha sottolineato la Presidente Daniela Biolatto – va nella direzione di rafforzare il brand Confartigianato e di valorizzare la nostra identità collettiva diffusa in tutti i territori italiani”. Un impegno che la Presidente Daniela Biolatto ha ribadito, in apertura del meeting formativo, sottolineando “la scelta di organizzare il meeting in Romagna per offrire un segno di vicinanza a questo territorio che tanto ha dato al Paese e che sta dimostrando forza e resilienza a fronte degli eventi drammatici che nei mesi scorsi hanno colpito cittadini e imprenditori”.

Proprio per dimostrare la vicinanza alla Romagna, durante il meeting, Donne Impresa Confartigianato ha espresso la testimonianza di solidarietà “La forza delle radici”, donando alla Città di Cervia, nella persona del Sindaco, Massimo Medri e della Delegata al Verde, Patrizia Petrucci, alberi autoctoni tipici di ogni regione in cui è presente il Movimento Donne Impresa Confartigianato.

La Presidente di Donne Impresa Confartigianato ha poi fatto rilevare: “Sono molto orgogliosa di rappresentare le imprenditrici: in questo momento in cui la sostenibilità è tema prioritario per la nostra Confederazione, le nostre aziende sono più che mai impegnate per realizzare concretamente ogni giorno, con il proprio lavoro, il binomio sviluppo sostenibile – imprenditorialità femminile. La crescita economica e sociale sono responsabilità di tutti e deve essere costruita riconoscendo il contributo delle donne e, in particolare, di coloro che fanno impresa. Sono convinta che dove ci sono molte imprese femminili ci sono più coesione sociale ed una società migliore. Il nostro Movimento vuole contribuire concretamente a dar loro i migliori strumenti di conoscenza per essere protagoniste del futuro”.

Per Roberta Gagliardi, Responsabile nazionale di Confartigianato Donne Impresa, i due giorni di formazione sono molto importanti per il Movimento: ‘La scelta di focalizzare questo meeting sul tema della leadership è nata dalla volontà di valorizzare, all’interno del Sistema Confartigianato, il ruolo propositivo di Donne Impresa, nella consapevolezza che il cambiamento è ogni giorno e che in questo contesto, persone, imprese e organizzazioni devono ripensarsi, sviluppando competenze e strategie adeguate. Un percorso che deve partire da una conoscenza di sé e dell’organizzazione che le donne imprenditrici di Confartigianato si onorano di rappresentare”.

Emanuela Bacchilega, Presidente di Confartigianato della provincia di Ravenna, ha portato il proprio saluto al Meeting nazionale di Donne Impresa, osservando come la scelta di organizzare l’evento a Milano Marittima abbia risvolti positivi anche per il territorio: “Si tratta – ha detto – di un segnale molto importante per due motivi. Innanzitutto perché questo evento porta risorse e fa girare l’economia del territorio che si sta rialzando dopo i danni dell’alluvione. Inoltre, c’è un altro aspetto, più simbolico, ma di grande rilevanza morale: le rappresentanti di Donne Impresa hanno donato qui un albero con origini autoctone di tutte le regioni d’Italia, volendo così rappresentare l’abbraccio delle radici di tutto il Paese alla nostra terra in questa fase di rinascita. Rinascita dalle proprie radici, appunto, che l’artigianato ben rappresenta in questo territorio’.

Al meeting è intervenuto il Segretario generale di Confartigianato Vincenzo Mamoli, il quale ha approfondito il tema dell’identità del Sistema Confartigianato e del Movimento Donne Impresa, sottolineando il ruolo delle donne in Confartigianato e per l’economia italiana: “Il Movimento – ha detto – è una componente fondamentale di Confartigianato, che con il proprio agire contribuisce al percorso di evoluzione del nostro Sistema. La nostra identità deve evolvere, mantenendo tuttavia ben saldo il riferimento del valore artigiano delle imprese. Parliamo di un’identità strettamente connessa alla competitività delle aziende e della rappresentanza e che si basa sulla forza delle competenze. Identità che le nostre imprenditrici si devono giocare nel territorio, nelle categorie, nella consapevolezza che i Movimenti sono attori protagonisti dei processi di crescita del Sistema Confartigianato. Per sostenerli in questo impegno è fondamentale lo strumento della formazione finalizzata alla crescita della classe dirigente”.

Una chiara assunzione di responsabilità è quindi il leit motiv che ha guidato i lavori del meeting formativo nazionale di Confartigianato Donne Impresa e che hanno fatto leva sulla conoscenza dell’importanza dell’imprenditoria femminile nel panorama economico italiano, ma anche dei meccanismi della rappresentanza e delle opportunità di far parte del Sistema Confartigianato, ovvero la più grande Organizzazione italiana dell’artigianato e della micro e piccola impresa.

Due giorni intensi e pieni di attività, che hanno visto la docenza di Camilla Rovelli, Master Certified Coach e Nancy Agnese Zoda, Team Coach certificata ICF.