Conviene verificare che la casa prenotata sia affittabile dopo la riforma entrata in vigore il 5 settembre – Scatta la corsa all’albergo

Se andate a New York e avete affittato casa su Aribnb accertatevi che essa sia ancora disponibile; perché le regole sono cambiate e migliaia di case non sono più realmente disponibili. Ragion per cui la scelta di un hotel diventa decisamente più rassicurante.

Basta una legge per cambiare un mercato; infatti, ad agosto, su Airbnb gli annunci relativi a sistemazioni a breve termine a New York erano circa 22mila. Il 5 settembre il numero era sceso a 6.841. In alcuni casi questi annunci sono stati trasformati in affitti a lungo termine, prenotabili cioè solo per 30 giorni o più. Il numero di affitti a lungo termine è infatti aumentato di circa 11mila unità, per un totale di 32.612 dal 4 agosto al 5 settembre. Secondo la nuova legge newyorkese, questa tipologia di affitto non richiede la registrazione. Inside Airbnb, inoltre, calcola che dall’entrata in vigore delle nuove regole da Airbnb siano scomparsi circa 4.000 annunci di affitti brevi. Da martedì 5 settembre è infatti entrata in vigore una legge in base alla quale, previa registrazione in un pubblico registro municipale, possono essere offerti in affitto breve solo appartamenti dove gli host, cioè i proprietari o gli affittuari, risiedono in prima persona e sono effettivamente presenti. Non solo. Gli ospiti non possono essere più di due. Regole che non si applicano se il soggiorno supera i 30 giorni.

Secondo i piccoli proprietari immobiliari di New York, la legge colpisce ingiustamente le persone che cercano di affittare la propria casa quando sono fuori città e chi vuole affittare occasionalmente un appartamento a breve termine. L’efficacia della nuova regolamentazione di New York è destinata ad avere enormi implicazioni per altre grandi città turistiche, dove la popolarità degli affitti a breve termine ha contribuito alla carenza di alloggi e a problemi di accessibilità economica. Anche in Italia si sta discutendo di regolamentare del settore, con una nuova proposta normativa fatta circolare dal ministero del Turismo e che ha trovato la fiera opposizione di Confedilizia che vi vede una forte compressione dei diritti dei proprietari. In particolare si vieta l’affitto inferiore a due notti – nelle città metropolitane e quelle ad alta densità turistica – e scende da 4 a 2 il limite di appartamenti, dello stesso proprietario, in locazione breve (da 1 a 30 notti) che sul territorio nazionale possono essere tassati con cedolare secca. Il caso della metropoli statunitense dimostra però quanto possa essere complicato far dialogare le piattaforme e le città, ma anche far sì che migliaia di host registrino i loro alloggi.