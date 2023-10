Lo speciale riconoscimento viene assegnato ogni anno ad una personalità di assoluta eccellenza del mondo imprenditoriale italiano

A ricevere l’edizione 2023 dello speciale riconoscimento, “PREMIO SPORTUR: I protagonisti d’impresa nel mondo”, che da tredici edizioni Sportur assegna ad una personalità di assoluta eccellenza del mondo imprenditoriale italiano, che si sia distinta per il proprio operato, raggiungendo importanti risultati, è stata Emma Marcegaglia, Presidente e Amministratore delegato di Marcegaglia Holding.

La cerimonia di premiazione si è svolta nella serata di ieri, venerdì 6 ottobre, al Ristorante Calamare del Fantini Club.

Nelle precedenti edizioni il premio è stato conferito a personalità di grande rilievo, quali: Antonio Patuelli- Presidente ABI e Presidente della Cassa di Risparmio di Ravenna, Gabriele Del Torchio- AD del Gruppo Sole24ore, Nerio Alessandri- fondatore e Presidente Technogym, Oscar Farinetti- fondatore di Eataly, Guido Barilla- Presidente di Barilla G. & R. F.lli e Presidente della Fondazione BCFN, Urbano Cairo- Presidente di Cairo Communication, di RCS MediaGroup e del Torino FC, Massimo Zanetti- proprietario della Segafredo Zanetti e della holding Massimo Zanetti Beverage Group, Alessandro Benetton- Presidente della Fondazione Cortina 2021 e Fondatore e Managing Partner di 21 Invest, Marco Boglione- fondatore e presidente della BasicNet.

Emma Marcegaglia

Laureata a pieni voti in Economia Aziendale all’università Bocconi di Milano, Emma Marcegaglia ha anche frequentato l’International Management Program-Master in Business Administration presso la New York University. Accanto al costante impegno in azienda, ha intrapreso un percorso di carriera che l’ha portata a ricoprire importanti ruoli di vertice. Tra i principali si ricordano: presidente di Confindustria(2008-2012), prima donna ad essere eletta presidente e il più giovane nella storia allora quasi centenaria dell’associazione (Confindustria è nata nel 1910); presidente della Luiss, Libera Università Internazionale Studi Sociali Guido Carli (dal 2010 al 2019, anche qui prima donna a ricoprire l’incarico); presidente di Business Europe, l’associazione che rappresenta le Confindustrie europee, ruolo ricoperto dal 2013 fino al 2017, rinnovato per due mandati (il massimo possibile) e prima donna a ricoprire l’incarico; presidente Eni (dal 2014 al 2020), nominata dal Governo alla guida di una partecipata pubblica, prima volta per una donna; e presidente del B20, nominata dal presidente di Confindustria nel novembre del 2020. Anche in questo caso era la prima volta per una donna. Parallelamente alla presidenza italiana del G20 (la prima volta per l’Italia), Confindustria, in qualità di unico organizzatore in rappresentanza delle imprese italiane, ha avuto il compito di gestire e coordinare il G20 Business Summit (B20), il più autorevole engagement group del G20. È membro del Comitato Esecutivo del BIAC, l’organismo consultivo dell’OCSE; è vicepresidente ISPI, l’Istituto per gli Studi di Politica Internazionale; e siede nel Consiglio di Amministrazione di Bracco Spa e di Gabetti Property Solutions.