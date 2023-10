Il Capogruppo del Carroccio attacca il Comune e il Sindaco de Pascale: “Mancati pagamenti in prescrizione dopo 5 anni sono forte danno erariale”

“Dopo la morosità di 429.000 euro, che costituiscono un debito extra bilancio, per le utenze non pagate da 10 anni al Comune di Ravenna per lo Stadio Benelli ora il Ravenna Football Club 1913 ssdrl risulta nuovamente moroso perché dal 2013 non risulta aver pagato la Tari. Un nuovo debito extra bilancio nei confronti del Comune di Ravenna”. Lo scrive il Capogruppo della Lega, Gianfilippo Nicola Rolando, che continua la sua personale indagine sui possibili debiti della società giallorossa.

La morosità emergerebbe dall’accesso agli atti effettuato a Ravenna Entrate che per conto del Comune di Ravenna riscuote le imposte e i servizi.

“Difficile pensare – scrive Rolando – e credere che nessuno nel Comune di Ravenna si sia accorto che il Ravenna Football Club 1913 ssdrl non pagasse per oltre 10 anni oltre alle utenze anche la Tari per la gestione dello Stadio Benelli. Ed è altrettanto difficile che il Ravenna Football Club 1913 ssdrl non si sia accorto che gli avvisi della Tari non venissero emessi ed inviati. Soprattutto se nel Consiglio di Amministrazione della Società siedono commercialisti e Revisori Legali dei Conti, oltre che Avvocati, a cominciare dal Presidente Alessandro Brunelli”.

Rolando chiede al Sindaco de Pascale di ordinare un’accertamento urgente volto a conoscere l’esatto ammontare del credito tributario del Comune di Ravenna nei confronti della Società Ravenna Football Club 1913 ssdrl e per avviare rapidamente, a tutela del credito stesso, l’attività di riscossione: “Credito a cui vanno aggiunti gli interessi maturati e le sanzioni amministrative a cominciare da quella di omessa presentazione della dichiarazione di inizio dell’utenza , che ai sensi dell’art. 29 comma 4, del vigente Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti Tari, prevede l’applicazione dal 100 al 200 per cento del tributo dovuto”.

Il Capogruppo della Lega ha inoltre inviato una comunicazione al collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Ravenna per le valutazioni e azioni di sua competenza: “La Tari peraltro è un tributo locale che prevede una prescrizione di 5 anni. Questo determina il fatto che non potranno essere incassati gli importi della Tari oltre tale periodo e che, a meno di un riconoscimento e versamento da parte del Ravenna Football Club 1913 ssdrl, tali importi non incassati costituiscono un forte danno erariale verso il Comune di Ravenna”.

Rolando prosegue il suo attacco frontale: “Mentre i cittadini, le imprese e in generale tutti i contribuenti ravennati, comprese le società calcistiche del territorio, sono alle prese con gli aumenti della Tari e con la contestuale forte diminuzione della qualità del servizio di raccolta rifiuti, il Ravenna Football Club 1913 ssdrl non versa da oltre 10 anni al Comune di Ravenna la Tari di propria spettanza”.

Il Sindaco de Pascale – conclude il Capogruppo del Carroccio – non può continuare a stare in silenzio. È mia intenzione continuare a far emergere l’intera realtà dei rapporti tra Comune di Ravenna e Ravenna Football Club 1913 ssdrl e per stimolare il recupero delle somme Tari non corrisposte. Sulla parte della Tari andata prescritta verrà presentato un’esposto alla Procura Regionale della Corte dei Conti dell’Emilia Romagna”.