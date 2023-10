Le figure ricercate

Le iscrizioni al virtual Job day Esselunga, aperte da lunedì, proseguiranno fino a domenica 22 ottobre: per partecipare all’evento, che prenderà il via dal 25 ottobre, basta accedere al career site www.esselungajob.it, nella sezione Eventi, registrarsi e inviare la propria candidatura.

Il Job Day Ravenna è organizzato con l’obiettivo di ricercare candidati domiciliati in provincia di Ravenna in vista dell’apertura del nuovo supermercato Esselunga, prevista per la seconda metà del 2024: grazie al Virtual Job Day Ravenna l’azienda conta di inserire 100 persone.

Le figure ricercate – dopo un iniziale periodo di formazione all’interno di punti vendita Esselunga già esistenti – saranno inserite nel nuovo negozio di Ravenna al momento della sua apertura.

La figura dell’Allievo Responsabile prevede un percorso di crescita professionale finalizzato al raggiungimento di ruoli di responsabilità all’interno dei negozi. L’allievo è accompagnato da un progetto formativo, mirato ad acquisire le competenze e gli strumenti necessari per un’autonoma ed efficace gestione dei reparti, alternando la formazione sul campo con attività in aula. È previsto l’immediato inserimento in negozio dove, attraverso la Scuola dei Mestieri Esselunga, l’allievo apprenderà le logiche di gestione dei reparti e della lavorazione dei prodotti.

Gli addetti alla vendita e specialisti di mestiere sono inseriti all’interno di uno specifico reparto del negozio: il ruolo prevede di assicurare il corretto e continuo rifornimento dei prodotti in reparto, mantenere in ordine la merce esposta, garantire la costante esposizione degli articoli e assistere la clientela nell’acquisto. Nei reparti freschi (Gastronomia, Macelleria, Panetteria, Pescheria) si occupano della lavorazione e trasformazione delle materie prime. L’apprendimento avviene sul campo in affiancamento a persone esperte e attraverso percorsi in aula in funzione delle abilità necessarie a ricoprire il ruolo.

L’iter di selezione è parzialmente digitalizzato per rendere efficiente il processo e migliorare il candidate journey, generando un impatto positivo in termini di candidate experience, sostenibilità sociale e ambientale.

Tra tutti coloro che si iscriveranno, i candidati più in linea con i requisiti riceveranno una mail e un sms con le indicazioni necessarie per proseguire l’iter selettivo, attraverso video presentazioni e video colloqui effettuati con i recruiter del Talent Acquisition Center di Esselunga.