Pizze realizzate con ingredienti freschi e di qualità, bollicine, birra artigianale del Salento, panuozzi napoletani e dolci tradizionali del Sud

Il pizzaiolo Filippo Sorrentino ha inaugurato il suo nuovo locale “Anema e Core” a Ravenna, che si trova nella zona Pala de André, dietro al cinema Astoria: questa transizione rappresenta un passo significativo nella carriera di Sorrentino, che inizialmente si è fatto conoscere per la Pizzeria d’asporto Anema e Core di via Argirocastro.

Situato in una zona strategica e di passaggio, la pizzeria Anema e Core ha guadagnato un seguito fedele di clienti che preferiscono gustare la pizza di Filippo appena sfornata: con due sale disponibili è anche un luogo adatto per eventi privati e cene speciali. L’atmosfera è calda e accogliente, perfetta per la consumazione sul posto, mantenendo la stessa passione e dedizione che ha reso famosa la pizzeria d’asporto “Anema e Core”.

Filippo commenta: “Siamo entusiasti di ospitare i clienti in un ambiente confortevole, adatto a cene in famiglia o ritrovi tra amici: il nostro obiettivo è offrire un’esperienza culinaria autentica e ‘diversa dal normale’.”

“Anema e Core” più che una pizzeria è un’esperienza culinaria completa: infatti, questo locale offre una selezione ristretta di pizze, realizzate con ingredienti freschi e di qualità, che si sposano con una lista eccezionale di bollicine, da prosecco a champagne e rosé. Gli appassionati della birra, invece, potranno gustare la birra ‘Artigianale’ proveniente dal Salento. Sono sempre disponibili, anche se non in menù, le pizze tradizionali e i panuozzi (tipici napoletani) ed i dolci tradizionali del Sud come cassatine, cannoli e babà al rum.

“Anema e Core” è aperto per cena tutti i giorni della settimana ad eccezione del mercoledì.

Confesercenti è lieta di accompagnare Filippo Sorrentino in questo nuovo progetto e gli augura un buon lavoro! Nella foto assieme a Riccardo Ricci Petitoni, referente per il centro storico di Confesercenti.