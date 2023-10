“Preoccupazione per fornitori e filiere locali”. I dati della ricognizione del Centro studi dell’Associazione

A cinque mesi dall’alluvione, le aziende associate a Confindustria Romagna danneggiate nelle province di Ravenna e Forlì-Cesena stanno ripartendo, pur senza aver ricevuto finora alcun tipo di ristoro da parte del Governo.

È quanto emerge da una ricognizione effettuata nella prima decade di ottobre dal Centro studi dell’Associazione in una cinquantina di attività rappresentative della manifattura e dei servizi, indicativamente il 40% di quelle colpite dagli eventi alluvionali del maggio scorso.

I dati sono stati presentati nell’ambito di Romagna Business Matching, manifestazione espositiva e di b2b organizzata alla fiera di Cesena, alla presenza del presidente della Piccola Industria nazionale, Giovanni Baroni, imprenditore parmense referente del Programma Gestione Emergenze di Confindustria, tra i primi a venire in sopralluogo a fine maggio nelle zone industriali disastrate.

I dati

Ripresa dell’attività Delle aziende intervistate, la quasi totalità ha ripreso la propria attività. Per l’11% delle imprese coinvolte nell’indagine, la ripartenza si attesta ad un 70%, e per il 5% al 20%. Solo il 3% non ancora potuto riprendere la produzione.

Fra le aziende che non sono ancora ritornate a pieno regime il 14% ipotizza di poterlo fare entro un mese, il 14% in due mesi, il 29% in tre mesi e il 14% in sei mesi.

Clienti e fornitori Il 58% è riuscito a mantenere intatta la catena di fornitura mentre il 42% è dovuto ricorrere a nuovi fornitori.

Per quanto riguarda i clienti, l’83% delle aziende ha dichiarato di non averne ricercati di nuovi.

Ristori L’83% delle imprese intervistate non ha ancora ricevuto nessun tipo di rimborso, solo il 17% ha ottenuto dei risarcimenti facendo ricorso ad assicurazioni e tramite gli enti camerali.

Investimenti L’80% conferma che intende mantenere i programmi di investimenti previsti.

Occupazione il 92% dei rispondenti ha mantenuto gli stessi livelli occupazionali e solo l’11% prevede nei prossimi mesi di accedere alla cassa integrazione.

“I dati ci confortano, anche se c’è un po’ di amarezza per i mancati aiuti promessi, almeno finora, e soprattutto i nostri associati ci manifestano preoccupazione per i loro storici piccoli fornitori che rischiano di non rialzarsi – afferma il presidente di Confindustria Romagna, Roberto Bozzi – Nessuna industria è un’isola: sul territorio è forte il rapporto di filiera corta con maestranze locali, che dopo decenni di collaborazione e fiducia diventano famiglie aggiunte. I principali auspici ora riguardano lo sblocco dei ristori anche per quanto riguarda il fermo produttivo. Allo stesso tempo, le associate continuano a puntare su loro stesse, guardando all’innovazione, alla ricerca di nuovi mercati esteri e allo sviluppo di nuovi prodotti”.

“Questo territorio e le imprese romagnole hanno dato ancora una volta prova della loro forza e del loro grande cuore – ha commentato il presidente di Piccola Industria e vice presidente di Confindustria Giovanni Baroni -. Tuttavia, non possiamo lasciarle sole, vanno sostenute sia nella ripartenza post emergenza che stimolando una cultura della prevenzione a tutto tondo perché si facciano trovare pronte di fronte alle catastrofi sempre più frequenti. Penso a premialità di tipo automatico per le Pmi che investono in prevenzione, incentivi da parte del sistema assicurativo e a una maggiore valorizzazione da parte del sistema bancario nella valutazione del merito di credito degli investimenti in prevenzione. Dobbiamo, inoltre, costruire una rete salda tra pubblico- privato in grado di sostenere famiglie, comunità e imprese colpite da calamità. Solo insieme possiamo rendere il Paese davvero resiliente”.